Weiterhin Sonne satt in Deutschland: Sommer-Hoch setzt sich fest – Waldbrandgefahr steigt

Von: Michelle Brey

Der Start in den Juni ist sommerlich. Und so soll das Wetter wohl auch über eine längere Phase hinweg bleiben. Die Prognose im Überblick.

München – Der Sommer scheint nun voll in Deutschland angekommen zu sein. Nach einem eher nass-grauen April und einem größtenteils trüben Mai erstrahlte das lange Wochenende um den Pfingstmontag. Vielerorts in Deutschland war das Wetter sommerlich. Und die Prognosen versprechen weiterhin angenehme Temperaturen.

Wetter in Deutschland: Sonne, Sommer pur – verlockende Aussichten

Das lange Wochenende „war die längste Schönwetterphase des bisherigen Jahres“, warf Diplom-Meteorologe Dominik gegenüber wetter.net einen Blick zurück und fügte an: „Sie ist noch nicht vorbei“. Minimum bis Sonntag (4. Juni) halte das sonnige und trockene Wetter an – „vielleicht sogar noch darüber hinaus“, ergänzte der Geschäftsführer des Wetterdienstes Q.met.

Wie auch die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes veranschaulichen, ist vorerst mit einer sommerlichen Phase zu rechnen. Ein Überblick über Dienstag und die darauffolgenden Tage:

Dienstag, 30. Mai 2023: Laut DWD ist es weitestgehend trocken – lediglich an den Alpen und im Südosten Bayerns könne es vereinzelt zu Schauern kommen. Die Temperaturen liegen demnach bei um die 13 Grad an der Nordsee, zwischen 15 und 21 Grad im Nordwesten und zwischen 20 und 26 Grad im Rest des Landes.

Laut DWD ist es weitestgehend trocken – lediglich an den Alpen und im Südosten Bayerns könne es vereinzelt zu Schauern kommen. Die Temperaturen liegen demnach bei um die 13 Grad an der Nordsee, zwischen 15 und 21 Grad im Nordwesten und zwischen 20 und 26 Grad im Rest des Landes. Mittwoch, 31. Mai 2023: Das sonnige und trockene Wetter setzt sich fort. Im Umfeld der Nordsee könne es dem DWD zufolge zeitweise zu dichteren Wolkenfeldern kommen. Die Höchsttemperaturen werden zwischen 21 und 27 Grad angegeben. „Nur an den Alpen im Tagesverlauf Quellwolken mit einer geringen Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit“, prognostizieren die Experten.

Das sonnige und trockene Wetter setzt sich fort. Im Umfeld der Nordsee könne es dem DWD zufolge zeitweise zu dichteren Wolkenfeldern kommen. Die Höchsttemperaturen werden zwischen 21 und 27 Grad angegeben. „Nur an den Alpen im Tagesverlauf Quellwolken mit einer geringen Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit“, prognostizieren die Experten. Donnerstag, 1. Juni 2023: Erneut soll es an den Alpen eine geringe Wahrscheinlichkeit für Niederschlag und Gewitter geben. Im Norden ist es mit Höchstwerten um 15 Grad frischer als im Süden, für den 24 bis 28 Grad vorhergesagt werden. An der Nordsee könne es zu Windböen kommen.

Erneut soll es an den Alpen eine geringe Wahrscheinlichkeit für Niederschlag und Gewitter geben. Im Norden ist es mit Höchstwerten um 15 Grad frischer als im Süden, für den 24 bis 28 Grad vorhergesagt werden. An der Nordsee könne es zu Windböen kommen. Freitag, 2. Juni 2023: Wechselnd bewölkt im Norden, heiter bis sonnig im Süden – so die DWD-Prognose für den Tag vor dem Wochenende. Mit bis zu 27 Grad bleibt es in der Südhälfte demzufolge weiterhin sommerlich, an der Nordsee liegt das Temperaturmaximum bei 16 Grad.

Die Sonne im Liegestuhl genießen: Das lässt das sommerliche Wetter auch in den kommenden Tagen zu. © Tobias Hase/dpa

Prognose für Deutschland: Wetterlage hält sich bis Mitte Juni

Laut US-Wettermodell soll sich an dem schönen Wetter bis Mitte des Monats dann auch erstmal nichts mehr ändern. „Es rechnet derzeit bis Mitte Juni mit einer trockenen Wetterlage“, sagte Dominik Jung. Verwunderlich sei das allerdings nicht, so der Experte bei wetter.net. „Wenn sich so ein stabiles Hoch erstmal aufgebaut hat, dann kann es sich in der Regel recht lange halten“, erklärte er. Und genau das passiere aktuell in Deutschland.

Mit Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad tagsüber und sieben bis 13 Grad nachts, würden hierzulande weder große Hitze, noch kühle Luftmassen erwartet werden. „Wann die stabile Hochdruckwetterlage enden wird, das kann man aktuell noch nicht sagen“, so Jung weiter.

Sommer-Wetter in Deutschland: Waldbrandgefahr hoch, laut DWD

Was für viele Menschen wie eine Traum-Prognose klingen mag, könnte jedoch große Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben. In Deutschland könnte eine Dürre ausbrechen. Nicht zuletzt spielt auch das Thema Waldbrand hierzulande eine Rolle. In Deutschland und Europa steuerten die Waldbrände 2022 auf ein Rekord-Niveau zu. Und auch jetzt ist die Waldbrandgefahr erneut hoch, wie Grafiken des DWD veranschaulichen.

Mit den steigenden Temperaturen und der Trockenheit erhöht sich die Feuergefahr. Die Waldbrandsaison hat begonnen. Aktuell gelten in weiten Teilen des Landes nach Angaben der Experten bereits mittlere bis hohe Warnstufen, so besonders in Brandenburg sowie den angrenzenden Bundesländern und in Nordbayern.

Eine erhöhte Waldbrandgefahr für weite Teile Baden-Württembergs sagt der (DWD) für den Mittwoch voraus. Gut zwei Drittel der Wetterstationen zeigten demnach die zweithöchste Gefahrenstufe 4 (hohe Gefahr) des Waldbrandgefahrenindex an. (mbr/dpa)