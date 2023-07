Feuerwehr befreit acht Gänseküken aus Regenrohr

Teilen

Acht Gänseküken sitzen in einem Fallrohr fest. © Ralf Hettler/dpa

Die Gänsemutter hatte ihr Nest auf den Turm einer früheren Bischofsresidenz gebaut, ihre Jungen waren aber auf dem Dach weggerutscht und in ein Regenrohr gefallen. Die Feuerwehr konnte helfen.

Aschaffenburg - Die Feuerwehr hat am Samstag acht Gänseküken aus einer misslichen Lage am historischen Schloss Johannisburg im unterfränkischen Aschaffenburg befreit. Die Jungtiere waren in etwa 22 Meter Höhe in ein Regenrohr des Schlosses gerutscht und kamen dort nicht mehr heraus. Die Mutter hatte ihr Nest auf einem Turm der früheren Bischofsresidenz gebaut, ihre Jungen waren aber auf dem Dach weggerutscht. Eine Mitarbeiterin des Schlosses hatte die in Not geratenen Küken am Morgen bemerkt und die Feuerwehr gerufen.

Die Einsatzkräfte konnten die Küken per Hand aus dem Rohr holen und in einem Karton sammeln. Die Gänsemutter beobachte den Rettungseinsatz von einem Turm aus. Nachdem die Feuerwehr die Küken im Schlosspark ausgesetzt hatte, flog die Mutter herbei und watschelte mit ihrem unversehrten Nachwuchs davon. dpa