Freibad „Van-Ameren-Bad“ in Emden niedergebrannt – Bürgermeister verspricht Hilfe nach Feuer

Ein Feuer im Van-Ameren-Bad in Emden sorgte am Dienstag für einen Großeinsatz. Der Brand richtete einen Schaden von ungefähr zwei Millionen Euro an. Der Bürgermeister äußert sich.

Update am Dienstag, 11. Juli 2023, um 13:10 Uhr: Nach dem Großbrand im Freibad „Van-Ameren-Bad“ in Emden zeigt sich der Oberbürgermeister Tim Kruithoff geschockt. „Der Brand und die Auswirkungen erschüttern mich zutiefst. Wir werden alles dafür tun, dass unser Bürgerbad bald wieder öffnen, kann darauf kann sich der Förderverein verlassen.“, der Oberbürgermeister weiter: „Mein aufrichtiger Dank gilt all denen, die heute Morgen im Einsatz waren. Dank Ihnen konnte Schlimmeres verhindert werden.“

Nach Feuer in Freibad „Van-Ameren-Bad“ in Emden: Bürgermeister bestürzt über Großbrand – er verspricht Unterstützung beim Wiederaufbau

Freibad in Emden abgebrannt – Fotostrecke zeigt das Ausmaß des Feuers Das Feuer im Freibad im Emden hat einen enormen Schaden angerichtet.

Bereits gegen 08:30 Uhr konnten die letzten Glutnester abgelöscht werden. Nach den derzeitigen Hinweisen entstand der Brand zuerst im Bereich der Umkleidekabinen und im Eingangsbereich des Bürgerbades. Nachdem die ersten Flammen am frühen Dienstagmorgen von den Einsatzkräften abgelöscht wurde, musste ein Bagger große Teile des Gebäudes einreißen, um Glutnester freizulegen.

Nach Brand im Freibad „Van-Ameren-Bad“ in Emden – Spendenaktion gestartet

„Laut ersten Erkenntnissen liegt die Schadenshöhe bei etwa 2 Millionen Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an“, so die Stadt Emden. Bürgerinnen und Bürger, die beim Wiederaufbau des Bades unterstützen wollen, können bei einer Spendenaktion finanzielle Hilfe leisten. Bereits nur wenige Stunden nach Veröffentlichung der Spendenaktion erreichte der Aufruf eine Rekordsumme von über 66.000 €. Das erste Spendenziel von 100.000 € scheint erreichbar.

Feuer im Freibad „Van-Ameren-Bad“ in Emden: 60 Einsatzkräfte kämfpten gegen die Flammen

Erstmeldung am Dienstag, 11. Juli 2023, um 09:55 Uhr: Emden – Mehr als 60 Einsatzkräfte kämpfen seit dem frühen Dienstagmorgen gegen einen Großbrand im Freibad an der Kesselschleuse. Gegen 4 Uhr wurden die Flammen bemerkt. „Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle“, bestätigte ein Polizeisprecher auf NDR-Anfrage.

Das Feuer im Freibad im Emden hat einen enormen Schaden angerichtet.

Feuer im Freibad in Emden: Flammen zerstörten Gebäude – schaden um die zwei Millionen Euro

Nach bisherigen Ergebnissen der Einsatzkräfte wurde keine Person verletzt, allerdings richtete das Feuer einen Schaden von etwa zwei Millionen Euro an. Das sogenannte Bürgerbad kam bisher ohne große öffentlichen Gelder aus. Ein Förderverein kümmerte sich um die Finanzierung des Freibades.

Erst vor Kurzem wurde das Becken komplett saniert, so der NDR. Ob und wann das Schwimmbad den Betrieb wieder aufnehmen kann, ist derzeit noch unklar.

Warnung an Anwohner und Autofahren wegen Brand im Van-Ameren-Bad

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner in Wolthusen, Klein- und Großfaldern, Herrentor und im Stadtzentrum gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei warnte ebenfalls Autofahrer auf der A31 zwischen Emden-West und Emden-Ost, vorsichtig zu fahren, da der Rauch die Sicht beeinträchtigen könne.

