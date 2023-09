Tödlicher Bahnunfall in Hamburg: Mann stirbt auf offener Strecke – Ermittlungen laufen

Von: Sebastian Peters

Ein 38-jähriger Mann wurde am frühen Dienstagmorgen auf offener Strecke von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Die Umstände des Vorfalls sind noch unklar.

Hamburg – Ein tragischer Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen, 5. September 2023, in Hamburg: Ein 38-jähriger Mann wurde zwischen den Haltestellen Berliner Tor und Hauptbahnhof von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Die Bundespolizei und die Feuerwehr mussten 179 Fahrgäste über die Gleise evakuieren.

Störung im S-Bahn Verkehr – HVV-Pendler müssen auf offener Strecke aussteigen

Der Zugführer der S21 musste kurz vor 5 Uhr anhalten, nachdem es auf offener Strecke zu der Kollision gekommen ist. Trotz sofortiger Hilfeleistung konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Fahrgäste wurden von Feuerwehr- und Bundespolizeikräften aus dem Zug rund 200 Meter vor der Haltestelle Berliner Tor über die Gleise in den nahegelegenen Bahnhof geführt. Die Strecke wurde für die entsprechenden S-Bahn-Linien gesperrt, was zu erheblichen Einschränkungen im Pendlerverkehr führte.

Die 179 Fahrgäste mussten aus der S-Bahn evakuiert werden. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar. Die Bundespolizei hat Ermittler des Landeskriminalamts (LKA) hinzugezogen, um zu klären, ob es sich um einen Unfall, einen Suizid oder ein Verbrechen handelt.

Die Ermittlungen gestalten sich jedoch schwierig, da der Vorfall auf offener Strecke stattfand und es keine Zeugen oder Videomaterial gibt. Die Bundespolizei setzt nun auf die Auswertung der Spurensicherung und hofft auf weitere Hinweise zur Klärung des tragischen Vorfalls.

Dabei ist dieser Vorfall nicht der Einzige, der die Bundespolizei aktuell beschäftigt. In bereits mehreren Zügen kam es bisher zu ungewöhnlichen Vorfällen. Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat in mindestens zwei Regionalzügen die Steckdosen an den Passagiersitzen manipuliert. Menschen erlitten einen Stromschlag und mussten sogar auch schon in Krankenhäuser transportiert werden.