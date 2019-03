Aus Rache nach Trennung: Versuchte Mann seine Ex und deren Kinder im Feuer zu verbrennen?

Weil er die Trennung von seiner Freundin nicht verkraftete, soll ein 30-Jähriger ihr Haus angesteckt haben. Nur durch ein Zufall überlebte die Familie. Nun steht der Feuerwehrmann vor Gericht.

Nur weil sie nachts nicht schlafen konnte, ist eine 28 Jahre alte Mutter vermutlich noch am Leben. Auch ihre beiden Töchter bewahrte sie so vor dem Feuertod. In der Nacht auf den 4. Mai 2018 soll ihr Ex-Freund Kai B. aus Rache eine Scheune im nordhessischen Waldeck-Netze in der Nähe des Edersees angezündet haben. Auch das Haus, in dem die Mutter mit den beiden Kindern schlief, brannte ab, wie *HNA.de berichtet.

Nun steht der 30-jährige Mann wegen versuchten Mordes vor dem Kasseler Landgericht. Zum Prozessauftakt schwieg er. Dafür schilderte seine Ex-Partnerin den Horror der Tatnacht, in der 800.000 Euro Schaden entstanden: „Ich konnte gerade noch die beiden Kinder und den Hund schnappen und nach draußen laufen.“

Die Staatsanwaltschaft wirft Kai B. vor, die Frau und deren Familie nach der Trennung gestalkt und bedroht zu haben. Der arbeitslose Angeklagte, der sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt, war begeisterter Feuerwehrmann.

