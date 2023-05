Schulbus in Italien stürzt über 100 Meter in die Tiefe: Mindestens drei Personen schwer verletzt

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Italien: Ein Bus kam auf einer bergigen Straße nahe Massa-Carrara in der Toskana am Dienstag von der Straße ab und stürzte Medienberichten zufolge in einem Waldstück mehr als Hundert Meter in die Tiefe. © Vigili del Fuoco/dpa

Ein Bus kam von einer Straße Bergstraße nahe Massa-Carrara in der Toskana ab. Er war mit Schülern besetzt. Hubschrauber brachten mehrere Schwerverletzte ins Krankenhaus.

München/Massa-Carrara – Schlimmer Unfall in Italien. Über mehr als 100 Meter stürzte ein Schulbus am Dienstagnachmittag einen Waldhang hinab. Der Wagen kam auf eine Bergstraße nahe Massa-Carrara in der Toskana von der Fahrbahn ab. Der Fahrer und mindestens zwei Jugendliche wurden beim Unfall so schwer verletzt, dass Hubschrauber sie in Krankenhäuser geflogen haben.

20 Schüler an Bord: Bus stürzt Waldhang in der Toskana hinab

Die meisten Insassen waren im Teenager-Alter, berichtete die Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. Einige Schüler kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden noch vor Ort behandelt. Insgesamt 20 Personen sollen an Bord gewesen sein. Die meisten davon Schüler und Schülerinnen auf dem Heimweg.

Beim Aufprall wurde der Busfahrer in den Wagen eingeklemmt. Helfer der Bergrettung und der Feuerwehr seilten sich zum Fahrzeug ab, um die Insassen zu befreien.

Schulbus-Unfall in Italien: Sonne blendete wohl den Fahrer

Der Fahrer soll bei Bewusstsein gewesen sein, als er gerettet wurde. Laut der Zeitung „Corriere della Sera“ habe er den Einsatzkräften erklärt, die Sonne habe ihn geblendet, bevor er die Kontrolle über den Bus verlor.

Eine Tragödie passierte am Sonntagabend auf dem Lago Maggiore. Ein Urlauber-Boot ging unter, vier Menschen starben. Am Pfingstmontag ereignete sich ein verhängnisvoller Unfall in den Niederlanden. Zwei Deutsche ertranken bei einer Bootsfahrt auf der Maas. (moe)