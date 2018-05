Filmreifer Unfall am Vatertag: Auto fliegt 40 Meter durch die Luft 

Diesen Vatertag wird ein 33-jähriger Autofahrer so schnell nicht vergessen. Mit seinem Wagen fliegt der angetrunkene Fahrer 40 Meter durch die Luft.

Burlardingen - Filmreifer Autounfall am Vatertag in Baden-Württemberg: Ein angetrunkener 33-Jähriger ist am frühen Donnerstagmorgen auf einer Bundesstraße bei Burladingen auf einen Haufen Baustellenschotter gefahren - und anschließend mit seinem Kleinwagen 40 Meter durch die Luft geflogen. Nach Angaben der Polizei in Tuttlingen wirkte der Schotterhaufen für den Wagen sozusagen wie eine Schanze. Der Fahrer hatte ihn in einem Baustellenbereich offenbar übersehen.

Erst nachdem er über zwei weitere Schotterhaufen geflogen war, landete der Wagen wieder auf festem Boden. Der 33-Jährige kam bei der James-Bond-Einlage mit leichten Blessuren davon, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen hatte nur noch Schrottwert.

AFP