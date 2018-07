Fledermäuse erschrecken Frau im Schlafzimmer - Polizei rückt mit Gardine an

Ein Schwarm Fledermäuse hat eine 46-Jährige in ihrem Schlafzimmer in der Nacht zum Donnerstag besucht. Polizeibeamte rückten mit einer Gardine zum Einsatz aus.

Stuttgart - Wegen eines ganzen Schwarms von Fledermäusen in ihrem Schlafzimmer hat eine Frau in Baden-Württemberg die Polizei zu Hilfe gerufen. Die 46-Jährige alarmierte in der Nacht zum Donnerstag die Polizei in Stuttgart, weil sich bis zu zehn Tiere in ihre Wohnung im vierten Stock verflogen hätten, und bat um Hilfe, wie die Beamten mitteilten. Bei deren Eintreffen flogen noch drei Tiere umher.

Polizei mit Gardine bewaffnet im Einsatz

Mit Hilfe einer mitgebrachten Gardine gelang es den Beamten, die drei verirrten Zwergfledermäuse (lat. "Pipistrellus pipistrellus") einzufangen und wieder in die Freiheit zu entlassen. Die Polizei sprach von einem "Einsatz für den Tierschutz". Sie erinnerte daran, dass alle in Deutschland vorkommenden Fledermausarten streng geschützt sind und auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten stehen und verweist auf die Webseite der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg e.V..

Lesen Sie auch: Keine Panik bei ins Haus verirrten Fledermäusen

AFP/ml