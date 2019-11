Sicherheitskräfte in Aufruhr: Was passiert gerade in Amsterdam-Schiphol?

Auf dem größten Airport in den Niederlanden herrscht Ungewissheit. Die Militärpolizei teilte mit, dass man derzeit eine „verdächtige Situation“ im Zusammenhang mit einem Flugzeug untersuche.

Großalarm am Flughafen Amsterdam-Schiphol .

. Sicherheitsbehörden untersuchen einen Vorfall in einem Flugzeug der Airline „Air Europa“.

der Airline „Air Europa“. Die spanische Maschine hätte plangemäß gegen 19 Uhr Richtung Madrid starten sollen.

Amsterdam - Aufruhr am drittgrößten Flughafen Europas! Die niederländische Grenzpolizei untersucht derzeit eine „verdächtige Situation“ in einem Flugzeug auf dem Amsterdam-Schiphol-Airport. Die Sicherheitsbehörde „Koninklijke Marechaussee“ setzte am Mittwochabend einen entsprechenden Tweet ab. Niederländischen Medienberichten zufolge sind Rettungsdienste ausgerückt.

Näheres zu der Situation war zunächst noch unklar, mittlerweile scheint es jedoch für Personen keine Gefährdungslage mehr zu geben: Wie die Behörden mitteilten, sind sowohl Passagiere als auch die Crew in Sicherheit. Diese wurde von den Behörden und auch dem Flughafen selbst auf Twitter bestätigt. Auch Eindrücke von vor Ort kursieren in den sozialen Netzwerken.

Lock down in #Schiphol Gate D59 cordoned off pic.twitter.com/uX94h8p5MZ — stephen kearney (@stephen_kearney) 6. November 2019

Amsterdam-Flughafen Schiphol: Großalarm - Terminal gesperrt

Zuvor wurde an dem Amsterdamer Flughafen Schiphol auch ein Großalarm ausgelöst, dazu offenbar ein ganzes Terminal den Flieger betreffend gesperrt. Schiphol ist nach London-Heathrow und Paris Charles de Gaulle der am dritthäufigsten frequentierte Airport des Kontinents. Nach einem Bericht des TV-Senders NOS sind auch Autos mit abgedunkelten Scheiben zum entsprechenden Gate D5 gefahren.

Laut dem Portal Algemeen Dagblad ist ein bewaffnetes Spezialkommando vor Ort und provisorisch auch Rettungshubschrauber. Auch zu der betroffenen Maschine gibt es mittlerweile Informationen: Demnach handelt es sich um ein Flugzeug der spanischen Fluggesellschaft „Air Europa“. Dieses hätte ursprünglich gegen 19.00 Uhr in die Hauptstadt Madrid fliegen sollen.

+ Tower am Flughafen Amsterdam-Schiphol (Symbolbild). © AFP / VALERIE KUYPERS

Ministerpräsident Mark Rutte meldete sich nach Bekanntwerden der Ereignisse zu Wort und äußerte am Rande einer Parteiveranstaltung, dass er hoffe, dass „die Sache gut ausgehen“ werde.

PF mit dpa

