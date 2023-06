„So etwas Fürchterliches noch nie erlebt“ – Türkei-Urlaub endet in Moskau statt in München

Von: Bjarne Kommnick

Eine Boeing 737 der türkischen Flugzeuggesellschaft Pegasus Airlines kurz nach dem Start. © Soeren Stache / dpa

Eine Türkei-Urlauberin will zurück nach München fliegen. Stattdessen landet sie unfreiwillig in Moskau – und wird dort von der Polizei empfangen.

München – Diesen Rückflug aus ihrem Türkei-Urlaub hat sich eine Frau aus Neufahrn in Oberbayern wahrscheinlich anders vorgestellt. Denn eigentlich wollte die 79-Jährige nach ihrem zehntägigen Urlaub am Meer mit dem Flugzeug von Antalya nach München fliegen. Stattdessen landet sie in Moskau. Doch damit nicht genug: Anstatt eines Fluges nach Deutschland zu bekommen, sei es für die Rentnerin zunächst zurück in die Türkei gegangen.

Urlauberin will von der Türkei nach Deutschland zurückfliegen – und landet in Moskau

Zunächst schien am Flughafen Antalya alles recht normal für die Rentnerin abzulaufen. Gegenüber der Bild-Zeitung erklärte sie: „Ich habe eingecheckt, meine Bordkarte erhalten und bin zum Gate.“ Während sie dort wartete, sei ihr Flug nach Bayern auf ein anderes Gate verlegt worden. „Ich stellte mich am neuen Gate an, es stand ganz groß die Flugnummer und Zielort München am Gate.“ Ein Mitarbeiter der Airlines hätte demnach ihr Ticket gecheckt und sie in das Flugzeug einsteigen lassen.

Erst während sie an Bord der abgehobenen Maschine saß, sei ihr der Fehler aufgefallen: Sie flog nach Moskau und nicht nach München. „Ich habe Herzrasen bekommen, mir wurde ganz schlecht“, so die Reisende nach dem Flug. In Moskau geht die Odyssee für die Frau aus Neufahrn erst richtig los. Nach mehr als fünf Stunden Reisezeit sei die 79-Jährige am Flughafen der russischen Hauptstadt von Polizisten in Empfang genommen worden.

„War müde und verzweifelt“: Frau fliegt ungewollt von der Türkei nach Russland – Polizei führt sie ab

Die Polizisten hätten demnach den Reisepass der Frau verlangt. Da sie jedoch nur ihren Personalausweis dabei hatte und keiner der Polizisten Englisch gesprochen hätte, wurde sie in einen Raum gebracht. „Ich war müde und verzweifelt, wollte nur wieder weg.“ Erst der Handyübersetzer habe Abhilfe schaffen können. Nach weiteren Stunden hätte sie ein Flugticket erhalten, um wieder aus Moskau abreisen zu können.

Doch anstatt eines Fluges nach München, habe sie nur ein Ticket zurück in die Türkei, nach Istanbul, erhalten. Erneut verbrachte die Rentnerin mehr als vier Stunden in der Luft, um letztendlich wieder in ihrem Urlaubsland zu landen. Die Rentnerin sei zudem so spät am Flughafen in Istanbul angekommen, dass kein weiterer Flug nach Deutschland mehr gegangen sei. Also habe sie die gesamte Nacht auf einer Bank am Flughafen verbringen müssen.

Moskau, statt München: Frau steigt bei Reiserückkehr in den falschen Flieger und ist mehr als 30 Stunden unterwegs

Mit der ersten Maschine des nächsten Morgens sei sie dann endlich wieder zurück nach München geflogen. Dieses Mal ohne Umwege. „Ich war insgesamt 30 Stunden unterwegs, war fix und fertig“, so die Urlauberin. Eine Erfahrung dieser Art hätte sie zuvor noch nie gemacht: „Ich bin in meinem Leben schon viel gereist, habe schon viel erlebt. Aber so etwas Fürchterliches noch nie“. Erst zuletzt musste die Polizei am Flughafen in München Airline-Mitarbeiter vor wütenden Menschen schützen.

Nun ziele sie darauf, Entschädigung für ihre Reise-Odyssee zu bekommen. Pegasus Airlines erklärte auf Anfrage von Bild, dass die Frau in der falschen Warteschlange gestanden habe und in eine falsche Maschine von Turkish Airlines gestiegen sei. Unklar sei jedoch, warum das Personal der Airline die Frau in das Flugzeug passieren ließ. Immerhin habe sie bereits das Rückflug-Ticket aus Moskau von Turkish Airlines kostenlos bekommen. Vor kurzem machte auch die Airline Marabu auf sich aufmerksam, weil sie ihre Passagiere nicht über die Stornierung eines Fluges informiert hatten. (bk)