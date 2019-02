Flughafen Frankfurt: Neue Technologie könnte Taxis für immer ablösen

Das wäre ein absoluter Meilenstein. Bereits in fünf bis zehn Jahren könnten Flugtaxis zum Frankfurter Stadtbild gehören. Der Flughafenbetreiber Fraport prüft gerade die Umsetzung.

Frankfurt - Das wäre wirklich ein Hammer: Nie wieder mit dem Taxi im Stau auf dem Weg zum Airport stehen! Bald könnte das Wirklichkeit werden, denn: Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt könnten in nicht allzu ferner Zukunft auch Flugtaxis abheben, wieextratipp.com* berichtet. Der Betreiber Fraport prüft gemeinsam mit dem Hersteller Volocopter, wie das drohnenähnliche Verkehrsmittel in den Flughafenbetrieb integriert werden kann.

Geht es nach Fraport heben die Volocopter bereits in fünf bis zehn Jahren ab und schaffen eine schnelle Verbindung durch die Luft vom FlughafenFrankfurt zu zentralen Punkten des Rhein-Main-Gebiets. Bis zu zwei Personen würden dann mit dem autonomen Flugobjekt über die Staus rund um Frankfurt hinwegfliegen. Doch Drohnen können noch mehr. In Australien hat eine Drohen Schwimmer in Not gerettet.

Flugtaxis am Frankfurter Flughafen: Werden die Drohnen die Luftfahrt grundlegend verändern?

Volocopter basieren auf der Technologie von Drohnen. Sie werden mit Strom betrieben und fliegen leise. Das ist natürlich ideal für den Stadtverkehr, weiß auch Flughafenbetreiber Fraport. „Das autonome Fliegen wird die Luftfahrt grundlegend verändern", sagt Anke Giesen, Vorstand Operations von Fraport. Die Flüge der Flugtaxis wären dann auch legal. In der Vergangenheit kam es allerdings häufig vor, dass am Flughafen Frankfurt Drohnen in der Nähe von Flugzeugen gesichtet wurden. Das ist natürlich extrem gefährlich.

+ Dieses Drohnen-Taxi könnte schon in fünf bis zehn Jahren Passagiere vom Flughafen in die Frankfurter Innenstadt transportieren. © Fraport AG/Volocopter GmbH

Florian Reuter, CEO der Volocopter GmbH, freut sich auch auf das Projekt am Frankfurter Flughafen (In Kanada ist ein Flugzeug mit einer Drohne zusammengestoßen), denn "die optimale Anbindung des Stadtzentrums an den Flughafen ist eine riesige Herausforderung für fast alle Großstädte dieser Welt."

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.