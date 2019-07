Mutter sieht 5-jährigen Sohn nach langer Zeit wieder – dann fließen Tränen

Nach acht Monaten des Bangens kann eine Mutter ihren Sohn wieder in die Arme schließen. Der Vater hatte das Kind ins Ausland verschleppt.

Frankfurt – Eine Mutter brach am Flughafen in Frankfurt am Dienstag, den 30. Juli, vor Freude in Tränen aus. Sie konnte ihren fünf Jahre alten Sohn, den sie über acht Monate nicht gesehen hatte, wieder in die Arme schließen. Der kleine Junge war Ende November 2018 von seinem Vater ohne die Erlaubnis seiner Mutter in den Libanon verbracht worden und befand sich dort für über acht Monate.

Flughafen Frankfurt: Vater verhaftet

Die Bundespolizei fahndete anschließend nach dem Vater des Kindes. Er wurde schließlich Ende Juni nach seiner Ankunft aus Beirut verhaftet. Der 39 Jahre alte Mann sagte vor dem Richter aus, dass er seinen Sohn unbedingt wieder zurück nach Deutschland und zu seiner Mutter bringen wollte. Die Bundespolizei gab ihr bestes, um den Jungen wieder sicher in die Heimat zu bringen.

5-Jähriger kehrt heil zurück

Am gestrigen Tag wartete die Bundespolizei direkt am Flugzeug auf den Fünfjährigen und seinen mitreisenden Onkel, der vom Gericht per Beschluss beauftragt war, den Jungen zurück nach Deutschland zu bringen. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren und der Junge gesehen wurde, konnte das Kind an seine überglückliche Mutter übergeben werden. Der Vater sitzt weiterhin in Haft.

marv

