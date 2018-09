Schock am Flughafen: Urlauber warten am Schalter - plötzlich fällt ein Schuss

Großer Schock am Frankfurter Flughafen: Dort warteten Passagiere nichtsahnend am Schalter, als plötzlich ein lauter Knall zu hören war.

Großer Schock am Flughafen: Dort warten Passagiere nichtsahnend am Schalter, als plötzlich ein lauter Knall zu hören ist.

Frankfurt - Diesen Schock müssen die Urlauber am Frankfurter Flughafen nun erstmal verarbeiten: Während sie am Donnerstag im Terminal 1 auf ihren Flieger warteten, gab es plötzlich einen lauten Knall zu hören. Schnell stellte sich heraus, dass der laute Knall ein Schuss war.

Gegen 12.30 Uhr am Donnerstag kam es an der Luftsicherheit-Kontrollstelle C West im Terminal 1 am Flughafen Frankfurt zu dem besagten Vorfall. Darüber berichtet extratipp.com*. Ein Bundespolizist war gerade mit einer seiner Kolleginnen im Dienst, als sich ein Schuss aus seiner Maschinenpistole löste. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, geschah dies unbeabsichtigt. Die Kugel der Pistole schlug vor den Füßen des Beamten im Boden ein.

Plötzlich fällt Schuss am Flughafen Frankfurt - Passagiere kommen mit Schrecken davon

Glücklicherweise wurde niemand durch den Schuss verletzt. Die Reisenden, die sich zu dem Zeitpunkt am Flughafen Frankfurt aufhielten, reagierten ruhig und kamen mit einem Schrecken davon. Eine Urlauberin klagte nach dem gefallenen Schuss über Ohrenschmerzen, setzte ihre Reise aber dennoch fort.

Zum großen Glück aller Passagiere wurde der Flugbetrieb in Frankfurt durch den Schuss nicht beeinträchtigt. Wie es zu dem Schuss kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern noch an.

Schuss am Flughafen Frankfurt: Es ist der größte Airport Deutschlands

Der Flughafen Frankfurt ist der größte Airport Deutschlands

