Flughafen Köln/Bonn: Mehr Sicherheitskontrollen am Wochenende – wegen Ansturm

Am Flughafen Köln/Bonn sollen mehrere Maßnahmen gegen die langen Wartezeiten helfen. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Der Flughafen Köln/Bonn rechnet am letzten Juli-Wochenende wieder mit einem großen Ansturm. Die Bundespolizei stockt deshalb bei den Kontrollen auf.

Köln/Bonn – In den NRW-Sommerferien ist es am Flughafen Köln/Bonn immer wieder zu stundenlangen Wartezeiten gekommen. Da der Airport auch am letzten Juli-Wochende (29. bis 31. Juli) mit einem großen Ansturm rechnet, greifen weitere Maßnahmen. Die Bundespolizei wird nicht nur eigene Beamte einsetzen, sondern hat zudem kurzfristig zwei weitere Spuren an der Sicherheitskontrolle eingerichtet. Bei beidem handelt es sich aber nur um kurzfristige Maßnehmen und keine Dauerlösung.

24RHEIN berichtet, was Reisende aktuell am Flughafen Köln/Bonn beachten müssen.

Für das vorletzte Ferienwochenende in NRW rechnet der Flughafen Köln/Bonn mit etwa 110.000 Reisende. Also ähnlich viel wie in den Wochen zuvor. Am Wochenende vom 23. und 24. Juli war es teilweise zu Wartezeiten von über sieben Stunden gekommen. (os)