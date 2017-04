Koffer löst am Flughafen Berlin-Tegel ein Chaos aus

Flugverkehr kurz unterbrochen

+ © Monika Skolimowska Außenansicht des Flughafens Tegel in Berlin. Foto: Monika Skolimowska © Monika Skolimowska

Aufregung in der Hauptstadt: Am beliebten Airport in Tegel wird ein herrenloser Koffer entdeckt - mal wieder. Wegen des Polizeieinsatzes wird dieses Mal kurzzeitig sogar der Flugverkehr eingestellt.