Flugzeug der britischen Luftwaffe stürzt ab - ein Mensch stirbt

Am Dienstag stürzte ein Flugzeug der britischen Kunstflugstaffel Red Arrows nahe eines Luftwaffenstützpunkts in Wales ab. Ein Techniker kam bei dem Absturz ums Leben.

Holyhead - Beim Absturz eines Flugzeugs der britischen Kunstflugstaffel Red Arrows am Dienstag ist ein Techniker ums Leben gekommen. Das teilte das Verteidigungsministerium am Abend in London mit. Der Pilot überlebte das Unglück. Er konnte sich Medienberichten zufolge per Schleudersitz retten. Er befinde sich in ärztlicher Behandlung, hieß es in der Mitteilung.

Der Absturz ereignete sich nahe eines Luftwaffenstützpunkts über der Halbinsel Anglesey im Norden von Wales. Auf Fernsehbildern waren schwarze Rauchschwaden über der Absturzstelle zu erkennen. Über die Ursache für das Unglück war zunächst nichts bekannt. Verteidigungsminister Gavin Williamson sprach den Angehörigen des verunglückten Technikers sein Beileid aus.

