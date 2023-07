Flugzeugessen verdorben: Airline macht riesige KFC-Bestellung – „Absolute Schande“

Von: Momir Takac

Als das Essen für einen Flug weggeschmissen werden musste, hat eine Airline eine zündende Idee. Dafür landet das Flugzeug sogar außerplanmäßig zwischen.

London/Kassel – Auf einem Kurzflug kann man schon einmal ohne Bordverpflegung auskommen. In günstigen Tickets ist ein Essen ohnehin nicht mehr im Preis inbegriffen. Aber auf einem Langstreckenflug, der mehr als zwölf Stunden dauert, schon. Dennoch mussten einige Passagiere eines British-Airways-Flugs ganz ohne Essen auskommen.

Die Airline British Airways hat ihren Passagieren auf einem Flug Hähnchen von Kentucky Fried Chicken serviert. © IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Michael Gstettenbauer / Montage

Wie konnte das sein? Bevor Flug BA 252 am 23. Juli von den Turks- und Caicosinseln nach London startete, bemerkte die Crew, dass mit dem Bordessen etwas nicht stimmte. Dem Portal One Mile At A Time zufolge sollen die Catering-Wagen nicht richtig gekühlt gewesen sein, sodass das Essen weggeworfen werden musste. Zuletzt hatte auch ein Condor-Flug Probleme und musste sogar umkehren.

Essen für Flug verdorben – Airline hat Idee und tätigt KFC-Großbestellung

Doch dann wurde die Besatzung kreativ. Anstatt stundenlang auf eine neue Bordverpflegung zu warten, beschloss sie, einen außerplanmäßigen Stopp in Nassau auf den Bahamas einzulegen. Dort wurde den Passagieren dann Fast Food von Kentucky Fried Chicken (KFC) serviert, das zuvor geordert worden war. „Da am Flughafen nur begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung standen, sind unsere Teams aktiv geworden und haben dafür gesorgt, dass unsere Kunden an Bord unseres Fluges etwas zu essen hatten“, sagte ein Sprecher von British Airways dem australischen Portal news.com.au.

Auf Twitter kursiert ein Video, das zeigt, wie Flugbegleiterinnen Hähnchenschenkel mit einer Zange an Passagiere verteilen. Die pfiffige Notlösung verdient eigentlich Anerkennung, doch nicht alle Fluggäste waren begeistert. Denn offenbar erhielt jeder genau einen Schenkel. Sogar in der Businessclass gab es nicht mehr. Noch schlimmer als wenig Essen dürften heftige Turbulenzen sein, wie sie eine Passagierin erlebte.

Airline serviert Fluggästen Essen von Kentucky Fried Chicken – nicht alle sind begeistert

Eine Person etwa kommentierte ein inzwischen nicht mehr verfügbares Instagram-Video und bezeichnete die Aktion als „absolute Schande“. Man könne doch das Catering für einen 12-stündigen Flug nicht vergessen. Die Umstände, worauf die Airline keinen Einfluss hatte, kannte er offenbar nicht.

Ein Fluggast kommentierte ironisch: „British Airways musste einigen glücklichen Passagieren ein Stück Hühnchen geben.“ Doch es gab auch Zustimmung. Einer lobte: „Lieber ein Stück Hähnchen als ein ganzes Gericht, das dich im Zweifel krank macht.“ Ein anderer twitterte: „Es war das beste KFC, das ich je hatte.“ Nicht schlecht staunten auch Passagiere von Air New Zealand, als die Airline sie auf die Waage schickte. (mt)