Jeep bricht in zugefrorenem Fluss ein: „Genauso viele Gehirnzellen wie Räder am Auto“

Auch in den Niederlanden ist es gerade frostig, Flüsse und Seen sind zugefroren. Für einen Jeep-Fahrer der perfekte Anlass, um sich darauf mal richtig auszutoben.

Gerkesklooster (Niederlande) – Immer wieder wird eindringlich davor gewarnt, auf zugefrorenen Seen oder Flüssen zu laufen oder gar mit einem Auto darauf herumzufahren. Schließlich ist die Gefahr groß, dass das Eis an manchen Stellen dünner ist als gedacht, nachgibt und man sich schnell im eisigen Wasser wiederfindet. Trotzdem gibt es immer wieder Leute, die meinen, dass ihnen das nicht passieren kann, und die sich einen Spaß daraus machen, auf eisigen Wasserflächen herumzuspazieren oder gar mit dem Pkw drüberzufahren. So wie jetzt auch dieser Jeep-Fahrer in der Nähe der niederländischen Kleinstadt Gerkesklooster, wie 24auto.de berichtet.

Unter dem Gejohle der Umstehenden fährt er langsam auf den zugefrorenen Arm des Lauwers-Flusses, um dann so richtig Gas zu geben. Er fährt ein Stück auf und ab, die Umstehenden sind begeistert, mehrere von ihnen machen sogar Videos davon. Die Anwesenden spornen den Jeep-Lenker durch ihre Zurufe noch weiter an. Doch schließlich kommt es, wie es kommen muss: Plötzlich bricht der Geländewagen in Sekundenbruchteilen auf der Fahrerseite ein und versinkt rasch bis zur Hälfte im eisigen Wasser. Glücklicherweise entkommt der Fahrer sofort ins Freie. Das Netz hat bei diesem Anblick jedoch eine eindeutige Meinung: „Einfach nur dumm", kommentiert einer. Ein anderer meint amüsiert: „Er [der Fahrer; Anm. d. Red.] hat genau so viele Gehirnzellen wie Räder am Wagen."