Flusskreuzfahrten – was, wenn das Wasser zu niedrig wird?

Von: Kilian Bäuml

Hitze und Trockenheit führen zu Niedrigwasser in Flüssen, vor kurzem wurde sogar eine Flusskreuzfahrt abgesagt. Die Redereien zeigen sich trotzdem optimistisch.

Bremen – Sommersonne auf der Haut und eine frische Brise weht ins Gesicht – vor allem bei gutem Wetter zieht es viele Menschen ans und aufs Wasser. Kaum ein Ort eignet sich da besser als ein Schiff und zahlreiche Menschen fahren gerne auf deutschen Flüssen. Unvergessen sind jedoch auch die Bilder fast ausgetrockneter Flussbetten, wie im vergangenen Sommer. Was bedeutet das für Flusskreuzfahrten?

Niedrigwasser in deutschen Flüssen – was bedeutet das für Flusskreuzfahrten?

Kreuzfahrten werden immer beliebter, besonders bekannt sind AIDA und Co. und das, obwohl die Fahrten einer Rederei sogar deutlich teurer geworden ist. Um ein paar entspannte Tage auf dem Wasser zu verbringen und gleichzeitig schöne Landschaften und Sehenswürdigkeiten erkunden zu können, muss man nicht auf offene Meer. Viele Anbieter haben sich auf Flusskreuzfahren spezialisiert. Die kleineren Kreuzfahrschiffe bringen ihre Besucher über den Flussweg zu den schönsten Reisezielen an Flüssen in Deutschland und Europa.

Aufgrund der niedrigen Wasserstände musste eine Flusskreuzfahrt auf dem Rhein abgesagt werden – die Redereien sind trotzdem optimistisch. (Symbolbild) © Manfred Segerer/Imago

Zu den bekanntesten Routen gehört sicher die Fahrt auf der Donau von Wien bis zum Schwarzen Meer, doch auch innerhalb Deutschlands gibt es zahlreiche Fahrtwege. Eine beliebte Route geht über den Rhein – den größten Fluss Deutschlands – doch weil dieser zu wenig Wasser hatte, musste die Flusskreuzfahrt abgesagt werden, berichtet das Urlaubsportal reisereporter.de.

Redereien sind optimistisch, dass Flusskreuzfahrten trotz Niedrigwasser stattfinden könne

Die andauernde Hitze und Trockenheit der vergangenen Wochen hat dazu geführt, dass die Pegelstände vieler deutscher Flüsse zu niedrig sind. Das führte sogar dazu, dass Güterschiffe mit weniger Ladung fahren mussten.

Ob Kreuzfahren stattfinden, entscheiden die Anbieter selbst, denn es gibt keine übergeordnete Stelle oder Behörde. Auf Anfrage erklären die Redereien A-Rosa und Nicko Cruises, dass die Wasserstände jeden Tag neu bewertet werde und Sicherheit oberste Priorität habe. Laut den Redereien ist ein Komplettausfall nur sehr selten und Urlauber erhalten immer ein alternatives Angebot – Auch im Fall der abgesagten Rhein-Kreuzfahrt wurde eine Alternative angeboten. Wie die Wasserstände sind, erfährt man beispielsweise in der Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.

Aktuell haben vor allem in Ostdeutschland einige Flüsse zu wenig Wasser. (Stand 17. Juli) © Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung des Bundes/Screenshot

Nach den vergangenen Regenfällen zeigen sich die Redereien optimistisch: „Wir gehen davon aus, alle Reisen weiterhin wie geplant durchführen zu können“, äußert sich eine Pressesprecherin von A-Rosa gegenüber reisereporter.de. Falls die Wasserstände sinken, seien die Anbieter von Flusskreuzfahrten jedoch vorbereitet und könnten ihren Kunden Alternativrouten anbieten.

