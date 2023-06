Extreme Waldbrände in Kanada: Große Rauchwolke kommt in Deutschland an

Folgen noch unklar

Die Waldbrände in Kanada hinterlassen auch in Europa Spuren. Die Rauchwolke könne Fachleuten zufolge dieser Tage Deutschland erreichen.

Kassel – Der Rauch der seit Wochen andauernden Waldbrände in Kanada hat in Nordamerika bereits zu erheblichen Luftverschmutzungen geführt. Berichten des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zufolge habe in diesem Jahr eine Fläche von etwa 6,5 Millionen Hektar, die Größe des Landes Litauen, bereits in Kanada gebrannt. Ein Ende sei nicht in Sicht – und der Rauch hat globale Folgen.

Land und Fläche: 122.000 Hektar in der Provinz Alberta in Kanada Katastrophe: Hunderte Waldbrände Folge: Bereits mehr als 25.000 Menschen auf der Flucht

Folge der Waldbrände in Kanada: Rauchwolke erreicht Europa

Die Bilder der Rauchwolke über New York gingen vor einigen Wochen um die Welt. Nun ist die Rauchwolke auch in Europa angekommen und bringe Staub und Rußpartikel mit sich. Sie soll ab Donnerstag (29. Juni) auch Deutschland erreichen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet von Sichtbarkeit der Folgen der Brände in stark abgeschwächter Form. Laut Fachleuten sei eine Gesundheitsgefahr durch den Rauch hierzulande aber nicht zu befürchten.

Waldbrände in Kanada: Rauchwolke über Europa sorgt für Verfärbungen am Himmel

Vielerorts in Europa haben die Waldbrände in Kanada und die damit einhergehende Rauchwolke für besondere Himmelszenarien gesorgt. Der Nachrichtensender n-tv berichtet von intensiven Sonnenuntergängen an der spanischen Westküste in tiefroten Farben. Rußpartikel sorgen für Verfärbungen am Himmel – auch in Deutschland.

Besonders im Süden und Osten Deutschlands sei der Rauch dieser Tage am Himmel zu sehen, da es dort wenige Wolken am Himmel gibt, berichtet n-tv-Wetterexperte Paul Heger. Sonnenauf- und Untergänge in malerischen Farben könnten demzufolge zu beobachten sein.

Aktuell beeinflussen die Waldbrände in Kanada auch unser Wettergeschehen. Mehr dazu in unserem aktuellen Thema des Tages unter: https://t.co/uTrc8B794i #Wetter #Waldbrände /V pic.twitter.com/xD1HvxSB85 — DWD (@DWD_presse) June 28, 2023

Doch der Grund für die malerischen Farbspiele am Himmel ist besorgniserregend. Die große Rauchwolke der Waldbrände aus Kanada bewegt sich mit dem Jetstream über den Atlantischen Ozean. Fachleute rechnen in der Folge mit einem Anstieg der Feinstaubbelastung in Europa.

Rauchwolke über Europa wegen Waldbränden in Kanada: Genaue Folgen noch unklar

Die genauen Folgen der aktuellen Rauchbewegungen über Europa sind aber noch unklar. „Was es für genaue Auswirkungen geben wird, kann man überhaupt noch nicht sagen“, verdeutlicht die Meteorologin Britta Siebert-Sperl gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Einstrahlung des Sonnenlichtes könne durch die Rauchwolke und die Rußpartikel verändert werden. Außerdem können die Partikel in der Luft für einen getrübten oder orangefarbenen Himmel sowie spektakulär aussehende Sonnenuntergänge sorgen – ähnlich wie beim Saharastaub.

Bilder wie aus der kanadischen Millionenmetropole Montreal oder aus New York wird es hierzulande also nicht geben. Weil die Partikel über Europa in größerer Höhe fliegen, seien auch keine gesundheitlichen Risiken zu befürchten. (hg)

