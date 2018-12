Wir feiern 90.000 Fans auf Facebook - feiern Sie mit und gewinnen Sie ein Tablet 

Wir sagen Danke: Seit neun Jahren sind wir für Sie nicht nur in der Zeitung und auf HNA.de, sondern auch auf Facebook da. Wir freuen uns, dass unsere Seite mittlerweile so vielen Menschen gefällt.

Seit Dezember 2009 gibt es die HNA auf Facebook. Mittlerweile haben wir 90.000 Fans aus aller Welt - und das wollen wir mit Ihnen feiern.

Zu gewinnen gibt es ein Samsung-Tablet. Wie Sie teilnehmen können, erfahren Sie weiter unten im Artikel. Hier fahren Sie zunächst mehr über unsere Facebook-Seite: Der typische Fan der HNA-Seite auf Facebook ist weiblich, zwischen 25 und 34, kommt aus Kassel und ist vor allem mittwochs gegen 21 Uhr online. Woher wir das wissen? Facebook verrät es uns. Doch keine Angst: Ihre Daten sind sicher. Facebook ermittelt nur Durchschnittswerte aus den öffentlichen Informationen, die Sie dort hinterlegt haben. Es gibt für uns keinerlei Verknüpfung mit ihrem persönlichen Konto.

+ Aus diesen für uns bereitgestellten Informationen lernen wir aber eine Menge über unsere Facebookfans: Dass wir sie mit unseren Inhalten morgens gegen 8 Uhr, in der Mittagspause gegen 12 Uhr und nach Feierabend ab 20 Uhr am besten erreichen. Dass wir zwar mehr weibliche als männliche Fans haben, unsere Beiträge aber mehr Männer als Frauen erreichen. Dass es aber wiederum die Frauen sind, die am häufigsten mit uns interagieren - also Kommentare schreiben, Posts und Artikel liken oder teilen. Dass sie alles, was mit Tieren zu tun hat, sehr gern lesen. Und dass das Wetter einfach immer ein Thema ist.

Seit dem 16. Dezember 2009 - also fast auf den Tag genau vor 9 Jahren - posten wir täglich Artikel von HNA.de, Fotos und Videos auf Facebook. Wir stellen aber auch Fragen, machen Aufrufe oder möchten mit Ihnen, liebe Facebook-Fans, diskutieren. Über Besucherbeiträge, Kommentare oder private Nachrichten können Sie dort mit den Redakteuren aus der Onlineredaktion in Kontakt treten - es liest und beantwortet also ein echter Mensch, was Sie schreiben. Sie schicken uns über Facebook aber auch immer wieder tolle Fotos aus der Region, Videomitschnitte Ihrer Beobachtungen oder liefern uns Ideen für Themen, denen wir mal nachgehen sollten. Dafür sagen wir an dieser Stelle vielen Dank!

Auch den letzten Meilenstein - 80.000 Fans bei Facebook - haben wir schon gefeiert.

Facebookseiten auch für jede Lokalausgabe

Allein mit der HNA-Hauptseite bei Facebook erreichen wir nun bereits 90.000 Menschen. Dort posten wir täglich Inhalte aus der gesamten Region, aus Deutschland und der Welt. Zudem finden Sie auf den Facebookseiten unserer Lokalredaktionen, die von den Kollegen in den jeweiligen Orten betreut werden, genau das, was vor Ihrer Haustür passiert.

Mit allen Facebookseiten der HNA-Redaktionen erreichen wir insgesamt über 200.000 Menschen in Nordhessen und Südniedersachsen.

Menschen auf der ganzen Welt folgen uns

Unsere Facebook-Fans kommen vor allem aus Deutschland, aber wir erreichen mit unserer größten Seite auch 500 Personen in den USA, 348 in Algerien, 346 Menschen in Österreich, 227 in der Schweiz, 125 Frankreich sowie fast 200 Fans aus Italien und Spanien. Aber auch in Indien, Mexiko und Brasilien lesen Menschen die Nachrichten der HNA auf Facebook.

Die meisten mit uns verbundenen Personen kommen natürlich aus der Region - der Großteil (22.487) von ihnen aus Kassel, gefolgt von Göttingen (2481), Baunatal (1474), Northeim (1140) und Hann. Münden (1052). Aber auch in Berlin, Hamburg und Köln lesen Fans mit.

Unsere Fans können eine Menge - und sprechen viele Sprachen. Allen voran Deutsch (80.398), Englisch (2994), Arabisch (1536), Französisch (772) und Türkisch (650). Unsere Fans sprechen aber auch Griechisch, Thai und Hebräisch. Wir sagen Γεια σας, สวัสดี und שלום! (Das heißt "Hallo")

+ Unser Snapcode: Nutzer der App Snapchat können uns dort mit diesem kleinen Geist finden. 53 Prozent unserer Facebookfans sind weiblich, 46 Prozent sind Männer. Das fehlende Prozent hat vermutlich kein Geschlecht angegeben. Die größte Altersgruppen bilden dabei die 25- bis 34-Jährigen, gefolgt von den 35- bis 44-Jährigen und den 45- bis 54-Jährigen. Die kleinste Altersgruppe bilden die Teenager: Nur etwa 1,2 Prozent unserer Fans sind zwischen 13 und 17 Jahre alt. Das liegt zumeist daran, dass sich Teenager heute nicht mehr bei Facebook anmelden. Das macht aber nichts - denn wir sind auch bei Snapchat, WhatsApp, Instagram und Twitter.

Hier gibt es eine Übersicht, in welchen sozialen Netzwerken die HNA zu finden ist.

Diese Themen interessieren Sie auf Facebook

Wir posten täglich etwa 30 bis 35 Mal etwas auf Facebook. Dank einiger technischer Helferlein versorgen wir Sie sogar abends und nachts mit News. Facebook zeigt uns an, wie gut unsere Beiträge bei Ihnen ankommen. Wir posten lokale Nachrichten, sogenannte Breaking News, die schnell in die Welt müssen, Servicestücke, aber auch Unterhaltung und Sport.

Videos, die wir auf Facebook posten, sind bei Ihnen sehr beliebt, die meisten Reaktionen bekommen wir aber auf sogenannte Linkposts - das ist ein kurzer Text mit einem Link zum Artikel auf HNA.de, auf den Sie klicken können. Blaulichtthemen - wie Unfälle oder Brände - interessieren Sie nicht nur auf HNA.de, sondern auch auf Facebook besonders.

Nicht immer liegen wir richtig, wenn wir glauben, dass ein Beitrag für unsere Fans interessant sein könnte. Aber Posts zu Tieren, Wetter oder kuriosen Geschichten aus der Region werden meistens viel kommentiert und mit "Gefällt mir" markiert. Aber auch die Eröffnung neuer gastronomischer Angebote und Schließungen von Betrieben bekommen viel Beachtung.

Und natürlich zählen zu den erfolgreichsten Posts alle, von deren Themen viele Menschen betroffen sind - wie der Ausfall eines Mobilfunknetzes.

Wir bringen Menschen mit gleichen Interessen zusammen

Facebook bietet die Möglichkeit, Gruppen zu bestimmten Interessens- oder Themengebieten zu gründen. Weil uns immer wieder tolle Leserbilder aus der Region erreichen, haben wir die Gruppe "Fotos aus Nordhessen und Südniedersachsen" gegründet. Jeder, der Nordhessen und Südniedersachsens schöne Ecken gern in Bildern festhält, ist dort willkommen. Auch viele Profis sind dort unterwegs, die häufig den ein oder anderen guten Tipp für noch bessere Aufnahmen bereithalten.

+ Ein Foto vom Herkules aus unserer Gruppe "Fotos aus Nordhessen und Südniedersachsen". © Rüdiger Schmidt

Die HNA-Facebookgeschichte: Ein Blick zurück

An einem Mittwoch im Dezember 2009 haben wir uns ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk gemacht und die erste Facebookseite für die HNA erstellt. Unser erster Facebookpost war damals noch sehr schlicht. Kein Foto, kein Video, kein Emoji - heute sieht das meist anders aus.

Der erste Beitrag, der von jemand anderem auf unserer Facebookseite gepostet wurde, kam von HNA-Redakteur Andreas Berger:

Und das war schließlich der erste "richtige" Post abseits von Begrüßungen: Ein Link zu einem Video eines Mannes, der an einer Bushaltestelle einen Michael-Jackson-Tanz hinlegt. Drei Personen haben diesen ersten Beitrag mit "Gefällt mir" markiert, vier Kommentare wurden dazu abgegeben - ehrlicherweise kamen drei davon aber von HNA-Redakteuren. Wie jedes Baby hat eben auch unser Facebookbaby anfangs sehr viel Aufmerksamkeit von uns benötigt.

Facebook - so arbeiten wir heute

Auch heute benötigt Facebook diese Aufmerksamkeit von uns - sogar mehr denn je. Denn wir erreichen mit unseren Nachrichten über diesen Kanal viele Menschen, die wir allein mit der Zeitung oder über HNA.de nicht erreichen könnten. Wie oben erwähnt sind wir deshalb auch in vielen weiteren sozialen Netzwerken vertreten.

Für deren Betreuung ist in der Onlineredaktion jeden Tag von 10 bis 19 Uhr ein Redakteur zuständig. Er bestückt die Facebookseite der HNA, verwaltet die Kommentare, beantwortet Privatnachrichten und betreut unsere Gruppen und Veranstaltungen auf der Plattform. Dieser Dienst kümmert sich aber auch um alle anderen sozialen Netzwerke und verschickt WhatsApp-Nachrichten. Früh am Morgen und spät am Abend übernehmen diese Aufgabe unsere Früh- und Spätdienste. So erreichen Sie uns die meiste Zeit des Tages ganz bequem über die sozialen Netzwerke - und wir erreichen Sie.

Ein Algorithmus entscheidet, was Sie auf Facebook sehen

+ © Screenshot: Facebook Nicht alle Artikel, die wir auf Facebook posten, werden Ihnen auch angezeigt. Facebook filtert vor, welche davon in Ihrem Newsfeed - der Startseite von Facebook - erscheinen und welche nicht. Grund dafür ist der Facebook-Algorithmus. Das ist ein Programm, das anhand verschiedener Faktoren berechnet, wie interessant unser Post für Sie sein könnte. Wenn Sie also den Eindruck haben, dass Ihnen immer wieder Artikel zu bestimmten Themen oder von bestimmten Seiten angezeigt werden, dann trügt dieser Eindruck vermutlich nicht: Facebook hat dann aufgrund Ihres Verhaltens auf der Plattform errechnet, dass diese Themen für Sie besonders spannend sein könnten.

Wenn Sie gern häufiger Posts der HNA angezeigt bekommen möchten, dann beteiligen Sie sich gern an den Diskussionen unter den Artikeln, klicken Sie hin und wieder auf "Gefällt mir" oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Denn so merkt Facebook, dass Sie an uns interessiert sind.

Zudem können Sie über die Einstellung "Als Erstes anzeigen" dafür sorgen, dass unsere Nachrichten auch ausgespielt werden. Wie das geht, erklären wir in diesem Video:

Kommentare auf Facebook

Wir freuen uns über den regen Austausch und die Diskussionen unter den Artikeln, die wir auf Facebook posten. 500 bis 1000 Kommentare erreichen uns täglich auf Facebook. Auch dort wünschen wir uns natürlich einen respektvollen Umgang miteinander - und glücklicherweise sieht das der Großteil unserer Nutzer auch so.

Anders als auf HNA.de können wir auf Facebook aber immer erst nach der Veröffentlichung eines Kommentars darüber entscheiden, ob dieser möglicherweise unserer Netiquette oder den sonst üblichen Regeln des Zusammenlebens widerspricht. In diesem Fall handeln wir: Wir löschen Nutzerkommentare mit Beleidigungen, Verleumdungen oder Hetze. Zudem sehen wir uns in der Pflicht, Kommentare - etwa Androhungen von Straftaten - an die Polizei weiterzugeben. Sollten Sie auf Facebook also einmal Kommentare entdecken, die Sie für unangemessen halten, können Sie uns gern eine Nachricht schreiben und wir sehen uns das umgehend an.

Hier finden Sie unsere Spielregeln für Kommentare auf Facebook.

Wir feiern - und Sie können ein Tablet gewinnen

