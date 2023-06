Landwirt fassungslos nach Hochzeits-Fotoshooting: „Bodenlose Frechheit“

Von: Martina Lippl

Teilen

Ein Brautpaar sucht sich eine Wiese aus, um ihr perfektes Hochzeitsfoto zu knipsen. Der Landwirt postet wütend Fotos nach der Aktion auf Facebook.

Meilen – Bis ins Detail sind viele Hochzeiten heutzutage geplant. Braut und Bräutigam überlassen kaum etwas dem Zufall. Stellen bisweilen auch mal schräge Wünsche an ihre Gäste. Besonders wichtiger Punkt: das Hochzeit-Shooting für das perfekte Foto. Um Glück und Liebe des Brautpaars für die Ewigkeit zu dokumentieren, werden keine Kosten und Mühen gescheut. Bei der Wahl ihrer Fotokulisse hat sich ein Brautpaar jetzt mächtig Ärger eingehandelt.

„Was für eine bodenlose Frechheit“ – Landwirt nach Hochzeits-Fotoshooting fassungslos

„Was für eine bodenlose Frechheit!!! Wie kommt man nur auf die Idee?“, schreibt die Landwirtsfamilie vom Hof Hinterburg in der Schweiz auf Facebook. „Zuerst etwa 20 Meter durchs hohe Gras und dann noch einen Kreis von einem Durchmesser von fünf Meter flachdrücken.“ Auf zwei Fotos ist der Schaden zu sehen.

Hochzeits-Shooting auf Wiese: Landwirt postet wütend Fotos von zertrampelten Gras auf Facebook. © Screenshot Facebook/Hof Hinterburg

Es ist eine wunderschöne Landschaft mit Blick in die Ferne. Ein Motiv, dass selbst auf den Aufnahmen in den sozialen Netzwerken eindrucksvoll wirkt. Das Gras ist hochgewachsen. Bäume in der Ferne scheinen die Kulisse einzurahmen. Doch ein Trampelpfad führt von einem Feldweg einfach durch unberührte Natur. Dazu dann die zerstörte Fläche mittendrin. Die Landwirtsfamilie ist sich sicher: Ein Brautpaar hat für das Hochzeitsfoto-Shooting die Wiese zerstört. Für das Hochzeitsfoto von dem schönsten Tag in ihrem Leben haben Braut und Bräutigam den Ort rücksichtslos niedergewalzt.

„Wir als Bauernfamilie versuchen immer zu helfen, wenn man uns nach einem Fotospot fragt … Aber sowas ist einfach eine bodenlose Frechheit!“, schreibt die Familie mit vielen Ausrufezeichen auf Facebook.

Die Wiese darf nämlich eigentlich gar nicht betreten werden. Sie dient als sogenannte Biodiversitätsfläche zur Förderung der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen. Selbst dem Schweizer Landwirt drohen bei Missachtung empfindliche Strafen, berichtet das Schweizer Newsportal 20min.ch. Gerade jetzt seien zudem in der Wiese viele Rehkitze.

Den Ärger über das rücksichtslose Hochzeits-Fotoshooting auf der unberührten Wiese können Nutzerinnen und Nutzer auf Facebook verstehen „Wie dumm muss man sein. Ich traue mich nicht mal, über eine Wiese zu spazieren. Aber leider regiert Egoismus diese Welt und Dummheit dazu“, schreibt eine Nutzerin.

In Brasilien sorgte dagegen die Hochzeit einer Schönheitskönigin weltweit für Schlagzeilen. Die 16-Jährige heiratet einen Millionär und Bürgermeister. (ml)