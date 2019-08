Frau wird bewusstlos geschlagen: Drei Stunden später sieht sie, was passiert ist

Überfall in Frankfurt Ginnheim

In Frankfurt geht eine Frau spazieren. Plötzlich schlägt sie ein Mann bewusstlos. Drei Stunden später wacht sie woanders auf und sieht, was passiert ist.

Frankfurt - Eine 56-jährige Frankfurterin war am Montag, den 26. August, gegen 23 Uhr zu Fuß unterwegs auf dem Gehweg der August-Scheidel-Straße. In Höhe der Prächterstraße soll sich laut Polizei von hinten ein Unbekannter genähert und an ihrer Handtasche gerissen haben.

Frankfurt: Frau bewusstlos geschlagen

Der Unbekannte schlug ihr in den Nacken und stieß sie zu Boden. Wie die 56-Jährige weiter angab, habe sie daraufhin für etwa drei Stunden das Bewusstsein verloren. Als sie wieder zu sich kam, lag sie abseits des Tatortes auf einer Wiese. Die mitgeführte Handtasche, das darin befindliche Smartphone und das Portemonnaie waren verschwunden. In der Geldbörse befanden sich etwa 160 EUR Bargeld, Ausweispapiere und eine Gesundheitskarte.

Die Polizei Frankfurt sucht nun nach dem Täter. Am Hauptbahnhof in Frankfurt ist ein Zugbegleiter Opfer einer Messerattacke geworden. In der S2 hat eine Gruppe älterer Damen einen Raub verhindert.