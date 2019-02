Brutaler Mord? Frau (32) in Hofeinfahrt erstochen - Neue Details

Mitten in Frankfurt hat sich am Sonntag ein brutaler Mord ereignet (Symbolfoto).

Nachbarn hören Schreie aus einem Hinterhof und alarmieren die Polizei. Als die Beamten eintreffen, machen sie jedoch einen schrecklichen Fund.

Frankfurt - Es war gegen 22 Uhr am Sonntagabend als Nachbarn Schreie im Frankfurter Stadtteil Bockenheim hörten und sofort die Polizei alarmierten. Als die Beamten in der Franz-Rückert-Straße eintrafen, war es schon zu spät, berichtet extratipp.com*.

Frankfurt: Frau (32) im Hinterhof gefunden - tot

Sie fanden eine tödlich verletzte Frau (32) in einer Hofeinfahrt, teilte das Polizeipräsidium Frankfurt am Main in einer aktuellen Pressemitteilung mit. Als die Polizeibeamten eintrafen, war die 32-Jährige bereits verstorben. Der Täter sei zu diesem Zeitpunkt jedoch geflüchtet gewesen.

Frankfurt: Hat der Ex-Freund die Frau umgebracht?

Gegen 23.50 Uhr konnte Beamte in Südhessen einen 35-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, so die Polizei. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den Ex-Freund der Getöteten. Aktuell befindet sich der 35-Jährige nach Angaben der Polizei sich in den Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt. Am Montag soll der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden.

Laut Bild hätten die Polizeibeamten das Opfer stark blutend in der Hofeinfahrt gefunden. Die Frau (32) soll demnach bestialisch mit einem Messer umgebracht worden sein. Auch die Tatwaffe sei demnach bereits sichergestellt worden. Die Polizei nennt derzeit keine Hintergründe des Tötungsdelikts und Todesursache, da diese Gegenstand der laufenden Ermittlungen seien. Ob es sich bei der Tatwaffe tatsächlich um ein Messer handelt, bestätigt die Polizei aktuell noch nicht.

