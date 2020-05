Tote in Frankfurter Straßengraben: Polizei rollt „Cold Case“ neu auf und sucht mit Bildern

Im August 2016 wird in Frankfurt eine Leiche gefunden. Jahrelang bleibt ihre Identität ungeklärt. Jetzt geht die Polizei mit Fotos der Toten an die Öffentlichkeit.

Im August 2016 wird in Frankfurt eine Frau tot in einem Straßengraben gefunden

Nach Jahren hat die Polizei Frankfurt neue Hinweise: Die Identität der Toten ist endlich geklärt



Jetzt rollt die Polizei den „Cold Case“ neu auf – mit einer öffentlichen Fahndung, in der sie Bilder der Toten zeigt

Warnhinweis: Im Zuge der öffentlichen Fahndung der Polizei Frankfurt zeigen wir in diesem Artikel auch explizites Bildmaterial des Leichnams.

Frankfurt – Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Frankfurt hat die Polizei den „Cold Case“ wieder aufgenommen. Am 10. August 2016, einem Mittwoch, war in einem Graben an der Züricher Straße im Stadtteil Nieder-Eschbach eine Leiche gefunden worden.

Damals blieben die Ermittlungen ohne Erfolg. Nun seien überraschend Hinweise eingegangen, wegen derer der Fall neu aufgerollt werde, sagte ein Sprecher derPolizei Frankfurt. Dank dieser unerwarteten Entwicklungen sei es gelungen, die bis dahin unbekannte Identität der Getöteten doch noch zu klären.

„Cold Case“ in Frankfurt neu aufgerollt: Polizei veröffentlicht Fotos von getöteter Frau

Bei der Toten handelt es sich demnach um Martina Gabriele Lange, Spitzname „Gabi“. Zuletzt soll sie im Frankfurter Stadtteil Bonames gewohnt haben. Die letzte bekannte Wohnadresse stammt aus dem Jahr 2011 und ist die Theodor-Thomas-Straße 9, die knapp zwei Kilometer von dem Ort entfernt liegt, an dem Lange tot aufgefunden wurde.

Die Polizei Frankfurt hat nun eine umfangreiche öffentliche Fahndung veröffentlicht. Neben Details zur Person und Fotos, die Lange zu Lebzeiten zeigen, gehören zu den verbreiteten Unterlagen auch Bilder des Leichnams.

+ Ungewöhnlicher Schritt: Die Polizei Frankfurt hat ein Bild der Leiche veröffentlicht. © Polizei Frankfurt

Identität von Toter geklärt: Polizei Frankfurt geht bei ehemaligen „Cold Case“ offensiv vor

Mit dem „recht offensiven“ Vorgehen erhoffe man sich neue Hinweise, sagte ein Sprecher der Polizei Frankfurt, um den ehemaligen „Cold Case“ doch noch zu einem Abschluss zu bringen. Auf den Bildern der Leiche, die bereits 2016 veröffentlicht worden seien, sehe Lange deutlich anders aus als auf den Fotos, die sie vor ihrem Tod zeigen. Vielleicht, so die Hoffnung, könnten Zeugen, die sie damals nicht erkannten, sich nun an die Frau erinnern.

+ Diese Karte zeigt den Fundort der Leiche, den Wohnort der Getöteten und ihren letzten bekannten Aufenthaltsort. © Polizei Frankfurt

Martina Gabriele Lange war 56 Jahre alt, als sie starb. Vor ihrem Tod soll sie sich zuletzt am Ben-Gurion-Ring in Frankfurt aufgehalten haben, der zwischen dem Fundort ihres Leichnams und ihrem damaligen Wohnort liegt.

Leichenfund von August 2016: Polizei Frankfurt hält sich bedeckt mit Details zu Todesumständen

Zur Todesursache oder einem genauen Todeszeitpunkt macht die Polizei Frankfurt aus taktischen Gründen derzeit keine Angaben. Sie spricht von einem gewaltsamen Tötungsdelikt. Der Fundort des Leichnams in der Züricher Straße ist eine Grünfläche gegenüber eines Ikea Möbelhauses.

Beim Auffinden habe die Getötete lediglich ein T-Shirt, eine Jogginghose, Socken und eine Unterhose getragen. Neben dem Leichnam wurde eine bunte Damenhandtasche der Marke „Oilily“ entdeckt. Die Bilder zeigen, dass Lange ein auffälliges Tattoo im Nacken hatte. Diese und weitere Aufnahmen sind auf dem Portal der Polizei zugänglich.

Frankfurt: Tote war Hundefreundin – Polizei bittet Öffentlichkeit um Mithilfe

Zu Lebzeiten soll Lange regelmäßig mit ihrem Hund „Amos“ auf der Hundewiese im Frankfurter Niddapark Gassi gegangen sein. „Amos“ starb im Jahr 2010. Laut Polizei Frankfurt ging Lange aber auch in den darauffolgenden Jahren mit anderen Hunden im Bereich des Ben-Gurion-Rings spazieren.

+ Ein Foto von Hund „Amos“ (verstorben im Jahr 2010), mit dem die Getötete häufig in Frankfurt unterwegs war. © Polizei Frankfurt

Um ihren ehemaligen „Cold Case“ nun doch noch klären zu können, bittet die Polizei Frankfurt um Hinweise. Wer kannte Martina Gabriele Lange? Wer hat zwischen dem 9. August 2016 und dem 10. August 2016 verdächtige Beobachtungen gemacht? Unter der Telefonnummer 069/755-51199 nimmt die Kriminalpolizei Frankfurt Anrufe entgegen. Alternativ können sich Zeugen auch bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Frankfurt: „Cold Case“ ist selten, aber nicht ungewöhnlich

Es ist selten, aber nicht ungewöhnlich, dass die Polizei Fälle, die nie aufgeklärt wurden, wieder aufnimmt. Ganz in der Nähe von Frankfurt, an der A5 bei Rosbach, wurde etwa vor mehr als 20 Jahren eine Frauenleiche gefunden. Über die TV-Sendung „Aktenzeichen XY“ versuchte die Polizei 2019, die Ermittlungen neu anzustoßen. Dass sich solche Beharrlichkeit lohnen kann, zeigt der ehemalige „Cold Case“ Johanna. Schlussendlich wurde doch ein Mann für den Mord an dem Mädchen aus Ranstadt verurteilt.

