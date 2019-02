Putzfrau macht erschreckenden Fund in ICE-Toilette - sofort Evakuierung

Ein Fund in einer ICE-Bordtoilette sorgte in Frankfurt für einen Großeinsatz.

Was eine Putzfrau in einer ICE-Toilette findet, stellt die Bundespolizei in Frankfurt vor ein großes Rätsel.

Frankfurt - Ein Fund im ICE sorgte am vergangenen Samstag für einen Groß-Alarm im Frankfurter Fernbahnhof am Flughafen. Über 700 Passagiere mussten den Zug verlassen - die Bundespolizei steht vor einem Rätsel. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Frankfurt: Putzfrau findet Waffe in ICE-Toilette und schlägt Alarm

Was war passiert? Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr rollte der ICE in den Fernbahnhof in Frankfurt am Main. Der Zug kam aus Dortmund und sollte über die Mainmetropole weiter nach München fahren. Eine Putzfrau aber machte eine Entdeckung, die die Weiterfahrt für einige Stunden stoppen sollte: In einem Mülleimer in einer Zug-Toilette fand die Reinigungskraft eine Waffe.

Nach dem Horror-Fund schlug die Frau sofort Alarm, die Bundespolizei Frankfurt war kurz später am Fernbahnhof. Der Zug mit über 700 Passagieren wurde umgehend evakuiert. Zusammen mit Beamten der Landespolizei und Sprengstoffspürhunden wurde jedes Abteil in dem ICE am Frankfurter Flughafen gründlich durchsucht. Laut einer Pressemitteilung der Bundespolizei in Frankfurt sollen keine weiteren gefährlichen Gegenstände gefunden worden sein.

Nach Waffenfund in ICE: Polizei Frankfurt gibt Entwarnung

Der kriminaltechnische Dienst stellte die ungeladene Waffe auf der ICE-Toilette sicher. In dem Mülleimer wurde außerdem ein leeres Magazin gefunden. Wieso und von wem die Pistole dort abgelegt wurde, ist bislang noch völlig unklar. Die Ermittlungen dauern an. Der Großteil der Passagiere konnte am Frankfurter Flughafen Fernbahnhof in einen anderen Zug umsteigen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte auch der betroffene ICE um 17.21 Uhr weiter in Richtung München fahren.

