Winter-Chaos: 120 Flüge am Flughafen in Frankfurt gestrichen

In Frankfurt am Flughafen wurden rund 100 Flüge gestrichen.

Frankfurt - Das winterliche Wetter sorgt nun auch in Hessen für Chaos: In der Mainmetropole leiden vor allem die Fluggäste unter dem Wintereinbruch. 120 geplante Flüge wurden am heutigen Freitag gestrichen. Wie ein Sprecher am Morgen mitteilte, wurde Schneefall und Glätte erwartet, was zu den Annullierungen führte. Insgesamt sei jede zehnte Flugverbindung gestrichen worden. Darüber berichtet extratipp.com*.

Flughafen Frankfurt: Regen statt Schnee - trotzdem gestrichene Flüge

Im Laufe des Morgens am Freitag stellte sich heraus, dass der erwartete Schnee schnell in Regen übergangen war. Obwohl die Wetterlage also ruhiger als gedacht ist, sollten die Annullierungen verschiedener Airlines für reibungslose Abläufe im Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen sorgen. Betroffene Flugpassagiere wurden bereits am Donnerstagabend in Kenntnis gesetzt, dass ihr Flug gestrichen oder umgebucht wurde.

+ Winterdienst auf dem Flughafen in Frankfurt. © picture alliance/dpa

Die restlichen geplanten 1160 Flüge sollten am Freitag ohne große Verzögerung landen und starten. Unter Berücksichtigung der witterungsbedingter Vorsichtsmaßnahmen seien Starts und Landungen ohne Gefahr möglich, so der Sprecher des Fraports am Freitag.

Bisher waren überwiegend Österreich und der Süden Deutschlands von dem heftigen Schneefall betroffen. In Bayern sind ganze Ortsschaften von der Außenwelt abgeschnitten - im Zillertal sind vier Hessen im Winterchaos gefangen.

Natascha Berger mit Material der dpa