Eine Frau bückt sich nach einer Pfandflasche - und sorgt damit für ein Verkehrschaos.

Frankfurt - Eine Frau bückt sich in Frankfurt nach einer Flasche - und löst damit ein Verkehrschaos aus. Die 58-Jährige war laut Polizei in der Nacht zu Donnerstag gegen 2 Uhr in der S-Bahnstation Konstablerwache unterwegs. Dabei entdeckte sie offenbar eine Pfandflasche im Gleisbett, wie extratipp.com* berichtet.

Frau sammelt in Frankfurt Pfandflasche ein - plötzlich fährt S-Bahn ein

Die Flaschensammlerin, die laut Bundespolizei Frankfurt einen festen Wohnsitz aufweist, stieg auf den Schotter hinab, um die Pfandflasche einzusammeln. Zur selben Zeit fuhr eine S-Bahn der Linie 3 in die Station Konstablerwache ein. Ein Bahnmitarbeiter, der während seiner Nachtschicht mit Bauarbeiten beschäftigt war, sah die Frau und reagiert geistesgegenwärtig: Er verständigte den Lokführer des heranrasenden S-Bahn, welcher eine Notbremsung durchführte.

Polizei nimmt die 58 Jahre alte Frankfurterin mit aufs Revier

+ Die Konstablerwache in Frankfurt: Hier sammelte eine Frau eine Pfandflasche aus dem Gleisbett und begab sich in höchste Gefahr. © Silesia711/Wikipedia

Das Mannöver gelang, die Frau konnte rechtzeitig den Gleisbereich verlassen. Eine herbeigeeilte Streife der Bundespolizei brachte die Frau auf die Wache des Frankfurter Hauptbahnhofs. Dort wurden ihre Personalien ermittelt und eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr geschrieben. Und das alles wegen eines Centbetrags einer Pfandflasche...

Frankfurt: Verkehrschaos wegen der Flaschensammlerin hielt sich in Grenzen

Das Verkehrschaos, das die Flaschensammlerin mit ihrer riskanten Aktion in Frankfurt ausgelöst hat, fiel glücklicherweise nur gering aus. Weil nachts um 2 Uhr nur noch wenige S-Bahnen verkehren, hielten sich die Verspätungen der anderen Züge in Grenzen.

Matthias Hoffmann

