Angeklagter über Vergewaltigung: "Es war Blödsinn, was wir da gemacht haben"

Tat in Sachsenhausen

+ © Fredrik von Erichsen/dpa Am Landgericht Frankfurt wird eine Gruppenvergewaltigung verhandelt (Symbolbild). © Fredrik von Erichsen/dpa

Nach einer feuchtfröhlichen Partynacht in Frankfurt vergewaltigen drei Männer sie in ihrer Wohnung in Sachsenhausen. Der Prozess könnte sich nun verkürzen - aus einem bestimmten Grund.