Gruppenvergewaltigung in Sachsenhausen - Frau in ihrer Wohnung mehrfach missbraucht

In einer Wohnung in Sachsenhausen haben die Männer ihr Opfer mehrfach sexuell missbraucht

Mehrfach haben drei Männer eine Frau in Frankfurt-Sachsenhausen in ihrer Wohnung missbraucht. Bei der Gerichtsverhandlung kommen Details über die Täter ans Licht.

Update vom Donnerstag, 17.10.2019: In ihrer Print-Ausgabe nennt die Frankfurter Neue Presse* Details zu den drei Angeklagten, die am Mittwoch vor dem Landgericht gestanden haben und nach einer Party-Nacht in Sachsenhausen eine 22-Jährige vergewaltigt haben sollen.

Der bisherige Lebensweg der 24, 26 und 30 Jahre alten Männer sei "recht bieder", heißt es in dem Bericht. Einer arbeite derzeit an seinem Aufstieg zum Filialleiter einer Supermarkt-Kette, ein zweiter kellnert in einer Eisdiele. Auch der Dritte arbeite in der Gastronomie.

Frankfurt: Gruppenvergewaltigung kostete Täter ihre Beziehungen

Alle drei gaben laut FNP vor Gericht an, in engem Kontakt zu ihren jeweiligen Familien zu stehen. Die Beziehungen von zwei der mutmaßlichen Vergewaltiger seien jedoch in die Brüche gegangen, nachdem die Freundinnen von den Vorwürfen erfahren hätten. Der Supermarkt-Mitarbeiter verschweigt die Tat und deren Folgen demnach bis heute vor seiner Lebensgefährtin.

Ein Urteil über die drei Angeklagten steht noch aus, dürfte nach ihrem umfassenden Geständnis aber bald folgen.

Landgericht Frankfurt: Männer gestehen Gruppenvergewaltigung in Sachsenhausen

Erstmeldung vom Mittwoch, 16.10.2019: Frankfurt - Drei Männer mussten sich am Mittwoch, den 16. Oktober 2019, vor dem Landgericht Frankfurt wegen einer Gruppenvergewaltigung verantworten. Wie die Deutsche Presse Agentur berichtet, begann der Prozess mit der Überreichung von insgesamt 15.000 Euro Schmerzensgeld, das die Beschuldigten an das Opfer bezahlten.

Die 24, 26 und 30 Jahre alten Männer gaben zu, die 22 Jahre alte Frau im Februar in ihrer Wohnung im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen mehrfach vergewaltigt und genötigt zu haben.

Vergewaltigung in Frankfurt-Sachsenhausen: Angeklagte entschuldigen sich

"Es war Blödsinn, was wir da gemacht haben", zitiert die dpa einen der beiden Angeklagten. Auch die beiden anderen Männer entschuldigten sich bei der Frau, die sie flüchtig kennen würden. Die Frau tritt auch als Nebenklägerin im Prozess auf (AZ 4781 Js 208169/18). Vor der Tat hatten die Männer und die Frau einen feucht-fröhlichen Abend in einem Tanzlokal verlebt.

Danach habe die Frau die drei Männer in ihre Wohnung gelassen, dabei aber klargemacht, dass sie keinen sexuellen Kontakt wollen würde. In dieser Wohnung soll es dann zu massiven Übergriffen gekommen sein. Nachdem die Männer schließlich gegangen waren, habe die junge Frau sich mit einer Bekannten besprochen und die drei Angeklagten kurze Zeit später bei der Polizei angezeigt.

Vergewaltigung in Frankfurt-Sachsenhausen: Prozess könnte sich verkürzen

Für den Prozess sind noch zwei weitere Verhandlungstage angesetzt. Der Prozess könnte sich nun durch die Geständnisse allerdings verkürzen.

