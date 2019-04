Schreck in der Luft: Lufthansa-A380 aus Frankfurt muss Flug nach Indien abbrechen

Unangenehme Stunden für die Passagiere: Ein A380 musste auf dem Weg von Frankfurt nach Indien plötzlich wieder umkehren.

Frankfurt - Auf dem Weg von Frankfurt nach Neu-Delhi (Indien) musste ein Airbus A380 nach vier Stunden Flugzeit wieder nach Hessen umdrehen. Das berichtet bild.de.

A380 dreht wieder nach Frankfurt um - technischer Defekt

Laut einer Lufthansa-Sprecherin sei die Maschine am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr wieder in Frankfurt gelandet. Als Grund wurde ein technischer Defekt am Hydrauliksystem angegeben. „Die Flugfähigkeit und die Sicherheit an Bord waren zu keiner Zeit beeinträchtigt. Es wurde keine Luftnotlage erklärt,“ so die Sprecherin gegenüber der Bild-Zeitung weiter.

Der A380 befand sich gerade über dem Iran, als gegen 18.30 Uhr entschieden wurde, wieder nach Frankfurt umzukehren. An Bord der Maschine waren insgesamt 246 Passagiere. Diese würden nun versorgt und dann umgebucht.

