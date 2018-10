Junge Frau entspannt an Bushaltestelle - dann sieht sie plötzlich etwas Perverses

Eine junge Frau entspannt an einer Bushaltestelle im Flörsheimer Stadtteil Weilbach - dann sieht sie etwas Perverses.

Frankfurt - Eigentlich chillte eine junge Frau im Flörsheimer Stadtteil Weilbach zwischen Frankfurt und Mainz nur an einer Bushaltestelle. Doch dann musste die 20-Jährige etwas Perverses mitansehen. Der Reihe nach.

Frankfurt: Junge Frau chillt an Bushaltestelle - dann sieht sie das Perverse

Die junge Frau aus Hochheim wartete am Dienstag gegen 9.55 Uhr an der Bushaltestelle in der Schulstraße auf ihren Bus. Als die Frau ihren Blick schweifen ließ, fiel ihr ein ca. 30 Jahre alter Mann auf. Der ca. 1,85 Meter große Unbekannte mit dunklen Haaren öffnete plötzlich seine Hose und packte sein Glied aus - vor den Augen der entsetzten jungen Frau.

Wie das Polizeipräsidium Westhessen am Mittwoch (17.10.) mitteilt, zeigte sich der Perverse "in schamverletzender Art und Weise." Während er mit seinem Penis herumspielte, blickte " der mit einer schwarzen Stoffjacke, schwarzen Jeans und hellen "Sneakers" bekleidete Mann in Richtung der Weilbachhalle", so die Polizei. Dass ihm die ganze Zeit die 20-Jährige an der Bushaltestelle zusah, war dem Perversen offensichtlich egal. Die junge Frau meldete den Vorfall, jetzt sucht die Polizei Main-Taunus nach Zeugen. Der Unbekannte soll außerdem die Kapuze seiner Jacke über dem Kopf und eine schwarze Brille getragen haben. Hinweise unter 06192 / 2079 - 0.

