Klasse auf dem Weg zu einer Beerdigung - für jungen Juden wird das zur Hölle

Widerliche Szenen spielten sich in einer Straßenbahn in Frankfurt ab.

Eine Klasse ist gemeinsam auf dem Weg zu einer Beerdigung - doch dann steigt plötzlich jemand ein, der keine guten Absichten hat.

Frankfurt - In einer Straßenbahn in Frankfurt kam es zu einem Vorfall, der für Fassungslosigkeit sorgt. Eine Gruppe Jugendlicher war gerade in der Straßenbahn, als sie sich rassistische Beleidigungen an den Kopf werfen lassen mussten. Darüber berichtet extratipp.com*.

Frankfurt: Fahrt zu Beerdigung wird für jungen Juden und Schulkameraden purer Horror

Vergangenen Freitag (7. Februar) gegen 11 Uhr befanden sich insgesamt neun Jugendliche einer Schulklasse auf dem Weg zu einer Beerdigung in Frankfurt. Unter den Schülern sei ein Schüler mit jüdischem Glauben gewesen, so die Polizei am Freitag in einer Pressemitteilung. In der Straßenbahn-Linie 12 in Richtung Schwanheim begann für die Jugendlichen dann der Horror: Ein junger Mann fing mit heftigen Beleidigungen an, warf demjungen Juden antisemitische Anfeindungen an den Kopf.

Polizei Frankfurt sucht nach rassistischem und brutalem Täter aus Straßenbahn

Nach der verbalen Auseinandersetzung, wurde der offenbarrassistische Täter auch noch handgreiflich und versuchte, einem der Schüler sein Fuß ins Gesicht zu treten. Die schnelle Reaktion seines Opfers verhinderte schlimmeres. An der Frankfurter Straßenbahnhaltestelle "Harthweh" verließ der Täter die Tram und entfernte sich.

Im Laufe des Tages wurde bei der Polizei Anzeige erstattet. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 18-20 Jahre alt

nordafrikanisches Erscheinungsbild

lange, lockige und braune Haare

dünne Statur, kantiges Gesicht, braune Augen

Outfit zur Tatzeit: dunkelrote NY-Yankee Kappe, eine dunkle Jogginghose und schwarze Schuhe

schlechtes Deutsch, Sätze wurden ohne Verwendung von Artikeln gesprochen

Der Staatsschutz wurde bereits eingeschaltet, die Polizei in Frankfurt sucht dringend Zeugen. Hinweise können unter der Rufnummer 069 / 755 - 53111 abgegeben werden.

