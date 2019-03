Ein junger Mann will bloß ein Bier trinken - doch plötzlich ist alles voller Blut

Frankfurt: Ein 18-Jähriger ist in einer Kneipe. Der Abend endet in der Notaufnahme.

Frankfurt - Ein junger Mann will in Frankfurt ein Bier trinken - doch plötzlich ist alles voller Blut! extratipp.com* berichtet darüber.

Ein 18-Jähriger war in einer Frankfurter Kneipe feiern. Gemeinsam mit zwei Kumpels geriet er mit einem 49-Jährigen in Streit. Die Gründe, heißt es in der Pressemeldung der Polizei, sind nicht bekannt. Erst beschimpften sich die Männer, dann flogen Fäuste. Daraufhin drehte der 49-Jährige durch: Erst schlug er einem Kontrahenten mit einem Bierglas ins Gesicht, dann wurde es noch blutiger.

Polizei Frankfurt: 49-Jähriger stach mit Bierglas zu

Während des Handgemenges stach der Mann offenbar mit dem Bierglas zu, in den Oberkörper des 18-Jährigen. Dieser musste per Rettungswagen in ein Frankfurter Krankenhaus. Glücklicherweise bestand keine Lebensgefahr. Der 49 Jahre alte Mann wurde noch in der Kneipe festgenommen und kam ins Gefängnis. Er wurde im Anschluss dem Haftrichter vorgeführt. Der Vorwurf: Versuchter Totschlag.

Matthias Hoffmann

