Dreist und gefährlich: Autofahrer wenden mitten auf der Autobahn

Keine Geduld hatten mehrere Autofahrer auf der A661. Wegen einer Vollsperrung wenden sie einfach mitten auf der Autobahn.

Frankfurt am Main - Es ist gegen 15.50 Uhr am Sonntagnachmittag: Ein sechs Jahre alter BMW 5er-Touring ist auf der A661 in Richtung Oberursel unterwegs als ein technischer Defekt den Wagen in Brand setzt. Laut Polizei wird die Autobahn kurz hinter der Anschlussstelle Eckenheim daraufhin gesperrt. Die Feuerwehr versucht nämlich neben dem Auto auch ein Ausbreiten des entstandenen Böschungsbrands zu verhindern.

Gleichzeitig staut es sich hier natürlich. Mehreren Autofahrern dauert der Einsatz dann allerdings wohl zu lange: Sie drehen mitten auf der A661, um auf dem Standstreifen zurück zu den Anschlussstellen zu fahren. Laut Polizei ein hochriskantes Fahrmanöver, das mehrere andere im Stau stehende Personen dem Notruf mitteilen.

