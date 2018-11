Ein Mann arbeitet in seinem Schrebergarten - und macht den Fehler seines Lebens

Ein Mann arbeitet in Frankfurt in seinem Schrebergarten - und macht den Fehler seines Lebens.

Eine Unachtsamkeit hat einen 47-Jährigen schwer gezeichnet. Doch der Mann reagierte nach seinem Unfall überraschend geistesgegenwärtig.

Frankfurt - Ein Mann arbeitet in Frankfurt in seinem Schrebergarten - und macht dabei den Fehler seines Lebens!

Frankfurt: Mann in Schrebergarten macht Fehler seines Lebens

Mittwoch, 15 Uhr: Ein 47-Jähriger arbeitete in seinem Schrebergarten in Frankfurt-Sachsenhausen. Dort versuchte er, ein Feuer zu entzünden. Das gelang jedoch nicht sofort, weil das Holz zu nass war. Der Mann aus Dreicheich wollte nachhelfen - und machte einen fatalen Fehler!

Schrebergarten Frankfurt: Mann erleidet Verbrennungen

Der Schrebergarten-Besitzer aus Frankfurt holte einen Kanister und schüttete Benzin über Holz und Glut. Sofort kam es zu einer Verpuffung (darunter versteht man eine schlagartige Gasexplosion), bei der der Mann an der Hand und im Gesicht Verbrennungen erlitt.

Frankfurt: Bauarbeiter müssen 47-Jährigem helfen

Der Mann reagierte geistesgegenwärtig und zog zunächst seine Jacke aus, mit der er das Feuer in seinem Schrebergarten in Frankfurt-Sachsenhausen löschte. Dann ging er verletzt zu seinem Wagen, um eigenständig ins Krankenhaus zu fahren.

Doch der Schmerz der Verbrennungen übermannte ihn, sodass er das Auto an den Rand steuern musste. Bauarbeiter eilten herbei und kümmerten sich um den 47-Jährigen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik in der Nähe von Frankfurt.

Matthias Hoffmann

