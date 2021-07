Vermisst! Mann aus Frankfurt nach Arbeit spurlos verschwunden

Bockenheim

+ © Polizei Frankfurt Khalil Rafiee aus Frankfurt-Bockenheim wird seit Samstag (3.07.2021) vermisst. © Polizei Frankfurt

Er fährt von der Arbeit los, kommt aber nicht zuhause an. Seit Samstag (3.07.2021) wird Khalil Rafiee aus Frankfurt vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Frankfurt – Ein rätselhaftes Verschwinden beschäftigt die Polizei in Frankfurt. Seit Samstag (3.07.2021) wird Khalil Rafiee aus dem Stadtteil Bockenheim vermisst. Der 50-Jährige sei zuletzt um 0.15 Uhr von seinen Kollegen vor dem DHL Paketzentrum in der Eschborner Landstraße gesehen worden, teilt die Polizei mit.

Vermisster Mann aus Frankfurt kommt nicht von der Arbeit nach Hause

Der Vermisste aus Frankfurt hatte nach Feierabend noch etwas mit seinen Kollegen getrunken. Anschließend wollte er in seine Wohnung in der Franz-Rücker-Allee fahren. Dort kam er allerdings nie an. Am Samstagmorgen erschien er nicht zur Arbeit. Das rief seine Kollegen auf den Plan, da der Mann als zuverlässig gilt. Seine Familie meldete den 50-Jährigen schließlich als vermisst.

Khalil Rafiee war mit einem schwarzen Citybole unterwegs. Die Polizei beschreibt ihn wie folgt:

1,86 Meter groß

Schlank

Er hat eine Glatze

Orientalisches Erscheinungsbild

Mit der Arbeitskleidung der Deutschen Post bekleidet

Spricht Deutsch mit Akzent

Der Kriminaldauerdienst der Polizei nimmt unter der Telefonnummer 069 / 755-53110 Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten aus Frankfurt entgegen. Wer Herr Rafiee sieht, kann sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden. (Max Schäfer)

Die Polizei sucht außerdem nach einem 77-jährigen Vermissten aus der Nähe von Frankfurt. Er könnte sich in Gefahr befinden.