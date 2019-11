Auto überschlägt sich: Autofahrer stirbt bei Unfall in Frankfurt

In Frankfurt stirbt ein Autofahrer bei einem Unfall. Ursache ist laut Polizei vermutlich ein missglücktes Überholmanöver.

Frankfurt - Ein 45 Jahre alter Autofahrer ist in Frankfurt vermutlich wegen eines missglückten Überholmanövers gestorben. Die genauen Unfallumstände seien aber noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Der Unfall passierte gegen 1.45 Uhr in der Nacht zu Mittwoch (20.11.2019) an einem Waldrand im Frankfurter Stadtteil Fechenheim. Ein Auto habe sich überschlagen, als es ein anderes Auto überholen wollte, berichtet die Hessenschau.

Zunächst war auch nicht bekannt, wie viele Menschen in den Unfall in Frankfurt-Fechenheim verwickelt waren. Es gebe Hinweise, dass mindestens ein weiterer Mensch am Unfallort war, hieß es von der Polizei.

Laut Hessenschau ist ein weiterer Mensch schwer verletzt worden. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera nach einer möglichen dritten Person, die in einem der Autos gesessen haben könnte. Die Suche blieb aber zunächst ohne Erfolg.

