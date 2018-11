Die Polizei stoppt einen 5er BMW in der Nähe von Frankfurt - ein Blick in den Wagen macht fassungslos.

Die Polizei stoppt einen 5er BMW - ein Blick in den Wagen macht fassungslos.

Frankfurt - Die Polizei hat in der Nähe von Frankfurt einen 5er BMW gestoppt und aus dem Verkehr gezogen. Ein Blick in den Wagen sorgte für Fassungslosigkeit. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Frankfurt: Polizei schaut sich 5er BMW genauer an

Zivis der Polizei fiel auf einer Tankstelle an der A66 in der Nähe von Frankfurt (Polizei hört lauten Knall - plötzlich rennt ein Mann um sein Leben) am Donnerstag ein schwarzer 5er BMW auf. Die Beamten bemängelten zunächst nur die abgelaufene Tüv-Plakette. Ein Blick in den Wagen offenbarte jedoch einiges mehr, das im Argen lag. Der 5er BMW war technisch modifiziert worden. Diese Veränderungen sollten offenbar den Eindruck erwecken, es handele sich um ein Zivilfahrzeug der Polizei. Unter anderem war eine Signalanlage verbaut, mit denen der 34-Jährige Besitzer während der Fahrt andere Verkehrsteilnehmer auf sich aufmerksam machen konnte.

5er BMW erheblich modifiziert, Frankfurter ohne Führerschein

Damit nicht genug: Die Polizei (Mann betritt Kneipe mit Hammer in der Hand - plötzlich ist alles voller Blut) stellte fest, dass der Frankfurter Fahrer des 5er BMW einen gefälschten Führerschein dabei hatte. Außerdem stand der Mann unter Drogeneinfluss. Die Beamten kassierten den Wagen ein, die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen den 34-Jährigen. Die Polizei fragt nun, ob es Geschädigte gibt, die der Mann im 5er BMW übers Ohr gehauen hat. Hinweise unter Telefon (0611) 3450. Die extratipp.com*-Leser interessieren sich aktuell auch für folgende Meldung: Kinder toben auf einem Spielplatz - plötzlich schleicht sich ein Irrer heran.

