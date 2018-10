Polizei stoppt Kleinbus mit rumänischem Kennzeichen - sofort klicken Handschellen

Den richtigen Riecher hatten Polizeibeamte, die einen Kleinbus mit rumänischem Kennzeichen anhielten. Bei der Überprüfung klicken Handschellen.

Frankfurt - Die Polizei hat in Köppern (etwa 20 Kilometer nördlich von Frankfurt) einen Kleinbus mit rumänischen Kennzeichen gestoppt. Bei den beiden Insassen klickten sofort Handschellen, wie extratipp.com* berichtet.

Polizei Frankfurt stoppt rumänischen Kleinbus

Was war passiert? Zwei Männer waren in der Nacht zu Sonntag gegen 2.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Friedrichsdorf in der Nähe von Frankfurt (Mann will nur schnell Reifen wechseln - kurz darauf bricht für Ehefrau Welt zusammen) eingebrochen. Die Hausbesitzerin ertappte die Einbrecher auf frischer Tat - der Lichtstrahl ihrer Taschenlampe hatte sie verraten. Die Frau begegnete den Männern im Flur und fing sofort an zu schreien. Das verscheuchte die Eindringlinge, die in ihren rumänischen Kleinbus stiegen und in die Nacht brausten.

Einbrecher brausen in rumänischem Kleinbus nahe Frankfurt davon

Die Einbrecher stiegen in ihren weißen Kleinbus mit rumänischem Kennzeichen und fuhren davon. Die Frau hatte in der Zwischenzeit die Polizei verständigt. Kurz darauf gelang es den Beamten, das Fahrzeug in der Nähe von Frankfurt ausfindig zu machen. Bei der Kontrolle des Wagens stellten die Ordnungshüter Gegenstände sicher, welche die Hausbesitzerin als gestohlen gemeldet hatte. Sofort klickten bei den 27 und 29 Jahre alten Männern Handschellen.

Nach Flucht mit rumänischem Kleinbus: Polizei Frankfurt entlässt Männer

Die Einbrecher, die mit einem rumänischen Kleinbus geflüchtet waren, verursachten laut Pressemitteilung der Polizei einen hohen Sachschaden von 3000 Euro. Zunächst versuchten sie, die Terrassentür aufzubrechen. Als ihnen das nicht gelang, drangen sie durch die Haustür ein. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei in der Nähe von Frankfurt mehrere teure Fahrräder, die kurz zuvor geklaut worden waren. Die Männer wurden nach Aufnahme der Personalien wieder entlassen.

