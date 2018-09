Polizisten stoppen BMW-3-Fahrer - und bereuen es sofort

Unglaublich, was die Polizisten während der Kontrolle eines BMW 3ers erleben mussten.

In Frankfurt kontrollierten Beamten der Autobahnpolizei einen BMW 3-Fahrer. Doch das bereuen sie sofort.

Frankfurt - Am vergangenen Sonntagmorgen (23.09) erlebten zwei Autobahnpolizisten auf der Frankfurter Bundesautobahn am Autobahnkreuz in Offenbach ein böses Wunder, wie extratipp.com* berichtet. Die Beamten wollten bei einem BMW-3-Fahrer (19) eine normale Fahrzeugkontrolle durchführen - doch von einem Moment auf den anderen eskalierte die ganze Situation total.

Kurz nach 6 Uhr am Sonntag wurden die Polizisten der Autobahnstation auf den Wagen aufmerksam. Der 3er BMW befand sich auf der Bundesautobahn-Frankfurt. genauer gesagt auf der Abfahrtsspur zur BAB3 in Richtung Köln. Als die zwei Beamten die Kontrolle starteten, stand der 19-jährige Fahrer des Autos neben seinem Fahrzeug. Schnell wurde klar: Der mutmaßliche Fahrzeugführer war betrunken - genauso wie die drei anderen Menschen, die den jungen Mann im Auto begleiteten.

+ An dem Offenbacher Kreuz wurden zwei Beamten der Autobahnpolizei Frankfurt heftig attackiert. © Screenshot Google Maps

Frankfurter Polizisten wollen BMW-3-Fahrer kontrollieren - kurz darauf bereuen es sofort

Wie die Polizei in Frankfurt am Montag mitteilte, zeigte sich der 19-Jährige aus Keltersbach (knapp 20 km von Frankfurter entfernt) nur wenig kooperativ. Doch plötzlich wurde aus einem unkooperativen Verhalten ein äußerst aggressives: Der BMW-3-Fahrer (Horror: Männer verbrennen in BMW M3 - Polizei steht vor Rätsel) ballte die Fäuste und schlug auf die zwei Beamten ein. Einen der Autobahnpolizisten traf der alkoholisierte 19-Jährige mehrmals im Gesicht.

Trotz der plötzlichen Attacke konnten die zwei Autobahnpolizisten den 19-jährigen BMW-3-Fahrer kurz darauf überwältigen und festnehmen. Durch den brutalen Angriff auf der Frankfurter Bundesautobahn wurden beide Polizisten leicht verletzt. Die Ermittlungen dauerten am Montag noch an. Besonders viele Diskussionen gab es wegen dieser Meldung: Horror: Männer verbrennen in BMW M3 - Polizei steht vor Rätsel, wie extratipp.com* berichtet.

Natascha Berger

