Schock-Fund im Kindergarten! Plötzlich raschelt es im Baum - was dort hängt, ist unfassbar

Großer Schock am Dienstag in einem Kindergarten! Plötzlich raschelt es im Baum - was dort hängt, kann erst niemand glauben.

Frankfurt - Riesiger Schock in einem Frankfurter Kindergarten (Kita) im Stadtteil Dornbusch! Am Dienstagvormittag wurden in dem Außenbereich der Kita in der Fritz-Tarnow-Straße zehn Baby-Schlangen gefunden. Darüber berichtet extratipp.com*.

+ Im Außenbereich des Kindergartens in der Fritz-Tarnow-Straße in Frankfurt wurden zehn Schlangen gefunden. © Screenshot Google Maps

Schock-Fund in Frankfurter Kita: Schlangenexperte sorgt für Aufklärung

Dank der Unterstützung eines Schlangenexperten des Frankfurter Zoos stellte sich schnell heraus, dass es sich um circa 30 Zentimeter lange Boa Constrictor handelt. Diese sind ungiftig und für Menschen ungefährlich.

Mithilfe des Experten und anderem fleißigen Helfern konnten die zehn Schlangen eingesammelt und erstmal in den Frankfurter Zoo gebracht werden. Nach einer einstündigen Suchaktion vermeldete die Feuerwehr auf ihrem Twitter-Account: "Wir haben die Schlangensuche beendet. Insgesamt 10 Tiere wurden eingefangen."

+ Diese Schlange wurde zusammen mit neun anderen in Frankfurt gefunden. © Feuerwehr Frankfurt am Main

Baby-Schlangen in Frankfurter Kita gerade erst geboren

Schlangen dieser Art können laut der Feuerwehr bis zu 1,80 Meter lang werden - die in der Kita gefunden Tiere seien vermutlich also erst wenige Tage zuvor auf die Welt gekommen. Woher die Tiere kamen konnte bisher nicht geklärt werden. Eins ist aber sicher: Für die Kinder war der Fund in ihrer Kita und der damit zusammenhängende Einsatz auf alle Fälleein einmaliges Erlebnis.

Natascha Berger