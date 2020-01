Sensationell! Mega-Star aus den USA tritt im Sommer in Frankfurt auf

HipHop-Freunde können beim Wireless Germany Festival diesen Sommer ihre Stars feiern. Bereits in wenigen Tagen startet der Vorverkauf. Neben den Hauptacts Kendrick Lamar und A$AP Rocky haben sich auch viele andere HipHop-Namen angekündigt.

Sommer 2020 wird Frankfurt zur Hochburg des Rap

zur Hochburg des Rap Wireless Germany Festival 2020 lockt Superstars nach Frankfurt



Jetzt startet Vorverkauf

Frankfurt - Es gab schon Gerüchte, aber seit diesem Montag ist jetzt ganz offiziell: Rap-Größe Kendrick Lamar wird beimFrankfurter Festival Wireless Germany auftreten. Es ist die dritte Ausgabe des zweitägigen Urban Music & Lifestyle Festivals in Frankfurt, die zweite im Alten Rebstockpark.

Am 10. und 11. Juli können HipHop-Freunde ihre Stars feiern, aber bereits am 29. Januar um 10 Uhr startet der offizielle Vorverkauf. Kendrick Lamar, der als erster Rapper im Jahr 2018 für seine sozialkritischen Texte sogar den Pulitzer erhielt, tritt am Samstag auf.

Wireless Germany Festival 2020: Rap-Stars kommen nach Frankfurt

Rapper A$AP Rocky ist der Headliner am Freitag. Zudem bietet das Line-up laut Veranstalter jede Menge „Hip-Hop-Schwergewichte und heiß gehandelte Newcomer“ wie Young Thug, Meek Mill, Roddy Ricch, Apache 207, Tyga, DaBaby, Trettmann, Shindy, Shirin David, KC Rebell & Summer Cem, A Boogie Wit Da Hoodie, SSIO, Loredana, Mero und Tierra Whack.

A$AP Rocky und Kendrick Lamar in Frankfurt

Im vergangenen Jahr feierten 70.000 Fans im Alten Rebstockpark. Das erste Wireless Festival in Frankfurt war 2017 in der Commerzbank-Arena. In den vergangenen Jahren sind unter anderem Justin Bieber, Cardi B, Marteria, Migos, The Weeknd oder Travis Scott beim Wireless Festival in Frankfurt aufgetreten.

Wireless Germany Festival 2020: Alle Infos

Für das Wireless Germany sind sowohl Zwei-Tages-Festivaltickets als auch Tagestickets für Freitag, 10. Juli (Hauptact: A$AP Rocky) und Samstag, 11. Juli (Hauptact: Kendrick Lamar) erhältlich. Das Wireless Germany bietet auch in diesem Jahr ein Golden Circle Ticket an, das Fans einen exklusiven Zugang zu einem streng limitierten Bereich direkt vor den beiden Hauptbühnen garantiert. Tickets und Preise sind ab 29. Januar, 10 Uhr, erhältlich. Weitere Informationen rund um das Wireless Germany und Tickets: unter www.wireless-festival.de