Skifahrer aus Frankfurt von Pistenraupe überfahren und lebensgefährlich verletzt

Ein Skifahrer aus Frankfurt wird in Österreich von einer Pistenraupe überfahren. Er ist lebensgefährlich verletzt.

Frankfurt/St. Gallenkirch – Ein 36 Jahre alter Mann aus Frankfurt ist beim Skifahren in Österreich lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde im Skigebiet Silvretta Montafon von einer Pistenraupe überrollt.

Wie die Polizei in Vorarlberg am Donnerstag (09.01.2020) mitteilt, waren drei Pistenraupen im Skigebiet Silvretta Montafon am Mittwochnachmittag (08.01.2020) gerade für die Präparierung einer Piste im Einsatz. Die Piste war laut Polizei wie alle anderen Talabfahrten gesperrt.

Der 36 Jahre alte Mann aus Frankfurt und ein 40 Jahre alter Skifahrer aus Essen fuhren trotzdem auf dieser Piste ab. Sie bremsten hinter einer der Pistenraupen ab, die mit eingeschalteten orangen Dachleuchten und Pieps-Warnton rückwärts fuhr.

Die Pistenraupe erfasste die beiden Skifahrer. Der 36-Jährige aus Frankfurt wurde überrollt und lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Den 40-Jährigen streifte die Pistenraupe. Er dürfte sich laut Polizei nur Prellungen zugezogen haben. Der Fahrer der Pistenraupe erlitt einen Schock.

Die Polizei in Vorarlberg warnt aus diesem Anlass davor, auf gesperrten Pisten zu fahren. Pistengeräte im Einsatz sollen großräumig umfahren werden.