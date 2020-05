Tödlicher Unfall: Regionalbahn rammt Auto, Fahrrad und Fußgängerin

In Frankfurt-Nied kam es am Donnerstagabend zu einem tödlichen Zugunglück. (Symbolbild)

Eine Regionalbahn hat in Frankfurt aus noch ungeklärter Ursache einen PKW, einen Fahrradfahrer und eine Fußgängerin gerammt. Eine Person verstarb infolge des Unfalls, zwei weitere wurden schwer verletzt.

Tödlicher Zugunfall in Frankfurt Nied

in Frankfurt Nied Eine Fußgängerin wird bei dem Unfall mit einer Regionalbahn tödlich verletzt

mit einer Regionalbahn tödlich verletzt Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Frankfurt – Bei einem Zugunfall in Frankfurt-Nied ist eine Fußgängerin tödlich verletzt worden, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Ein Zug rammte aus bislang unbekannten Gründen am Donnerstagabend (07.05.2020) gegen 20 Uhr an einem Bahnübergang einen PKW, eine Person auf einem Fahrrad sowie eine Fußgängerin, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Zugunfall in Frankfurt: Fußgängerin stirbt, weitere Personen schwer verletzt

Der Autofahrer sowie der Fahrradfahrer wurden dabei schwer verletzt. Die Bahnstrecke wurde in Folge des Unfalls gesperrt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei dem #Unfall eine Person tödlich verletzt. Zwei weitere schwer, wovon wir eine mit hydraulischen Rettungsgeräten aus einem Pkw befreien mussten. Weitere Personen aus der Bahn werden derzeit durch mehrere #Notfallseelsorger betreut. ^am — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) May 7, 2020

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Sobald weitere Informationen verfügbar sind, wird dieser Text aktualisiert.