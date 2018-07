Gemeiner Trickdieb bedrängte 100-Jährige an Wohnungstür - zwei Jahre Haft

Frankfurt/Main - Weil er als Trickdieb eine 100-Jährige und einen 95 Jahre alten Mann an deren Wohnungstüren bedrängt hatte, wurde ein 26-Jähriger zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt.

Geahndet wurde in dem Urteil des Amtsgerichts Frankfurt zudem das Abheben von jeweils 1000 Euro mit drei zuvor bei Senioren gestohlenen Scheckkarten.

Bei der 100-Jährigen tauchten die Trickdiebe im Februar dieses Jahres mit der Ausrede vor der Wohnungstüre in Frankfurt-Ginnheim auf, sie seien die neuen Hauseigentümer und müssten sich die Wohnung der Rentnerin ansehen. Die Frau fiel aber ebenso wenig auf den Schwindel herein wie wenige Tage zuvor ein 95-Jähriger in Frankfurt-Bornheim, bei dem sich die Männer als Handwerker ausgaben. Nachdem der Täter beim Abheben des Geldes am Automaten gefilmt worden war, kam die Polizei auf seine Spur. Gegen die Mittäter wird derzeit noch getrennt ermittelt.

Vor Gericht legte der mehrfach wegen Vermögensdelikten vorbestrafte Mann ein umfassendes Geständnis ab. Die Besuche bei den Senioren hätten allein den Zweck gehabt, in deren Wohnungen zu gelangen und sie zu bestehlen. Aufgrund der negativen Zukunftsprognose verzichtete das Gericht auf eine Strafaussetzung zur Bewährung. (dpa/lhe)

