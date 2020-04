Messerangriff in Frankreich: Zwei Tote und mehrere Verletzte - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Bei einem Messerangriff in der französischen Kleinstadt Romans-sur-Isère wurden am Samstag zwei Menschen getötet und weitere verletzt.

Romans-sur-Isère - Bei einem Messerangriff in Frankreich hat ein Mann am Samstag mindestens zwei Menschen getötet und vier weitere verletzt. Der Angriff ereignete sich in der Kleinstadt Romans-sur-Isère südlich von Lyon, wie es aus Ermittlerkreisen hieß. Der Verdächtige sei festgenommen worden.

Wie die AFP erfahren hat, soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 33-Jährigen handeln, der der Polizei vorher nicht bekannt war. Er hatte die Menschen den Angaben zufolge in einem Geschäft und auf der Straße attackiert. Einer der Verletzten schwebt demnach in Lebensgefahr. Der Verdächtige wurde gegen 11.00 Uhr am Vormittag festgenommen.

Die Motive des Angreifers sind bislang noch unklar, die Kriminalpolizei in Lyon übernahm die Ermittlungen. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob sie die Ermittlungen an sich zieht. Man werde alles möglich zur Aufklärung dieser abscheulichen Tat tun, schrieb Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron auf Twitter. Bei dem Angriff am Samstag wurden laut der französischen Nachrichtenagentur AFP zudem vier Menschen verletzt, zuvor war von sieben Verletzten die Rede gewesen.

Mes pensées accompagnent les victimes de l'attaque de Romans-sur-Isère, les blessés, leurs familles. Toute la lumière sera faite sur cet acte odieux qui vient endeuiller notre pays déjà durement éprouvé ces dernières semaines. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 4, 2020

