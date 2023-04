Beim Spielen in Frankreich verschwunden: Mädchen (5) tot – Jugendlicher festgenommen

Von: Karolin Schäfer

Französische Polizisten stehen in der Nähe des Hauses der Familie des fünfjährigen Mädchens, das am 25. April 2023 tot in einem Müllbeutel in einer Wohnung in Rambervillers gefunden wurde. © Jean-Christophe Verhaegen/AFP

Die Polizei entdeckt eine Kinderleiche in einem Müllbeutel in Frankreich. Ein tatverdächtiger Jugendlicher wurde festgenommen.

Rambervillers – Ein Verbrechen erschüttert aktuell einen kleinen Ort in Frankreich. Beim Spielen vor der Haustür verschwand am Dienstag (25. April) ein fünfjähriges Mädchen in Rambervillers, berichtete die Zeitung Vosges Matin. Die Mutter hatte das Kind daraufhin als vermisst gemeldet.

Nur kurze Zeit später erreichte die Eltern eine traurige Nachricht: Die Fünfjährige ist tot. Polizisten fanden den leblosen Körper – unbekleidet in einem Müllbeutel – in einer Wohnung nur 200 Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Inzwischen hat die französische Polizei einen Jugendlichen unter Tatverdacht festgenommen.

Frankreich: Kinderleiche in Müllbeutel gefunden – Jugendlicher festgenommen

Der Tatverdächtige soll bereits in der Vergangenheit mit Sexualdelikten aufgefallen sein, berichtete die französische Zeitung. Er soll der Polizei selbst den Hinweis auf die Tote gegeben haben. Der Jugendliche sei 15 oder 16 Jahre alt und soll in der Wohnung, in der die Leiche gefunden wurde, in Gewahrsam genommen worden sein, informierte Bürgermeister Jean-Pierre Michel.

„Was gerade passiert ist, ist dramatisch. Es gibt keine Worte, es ist schrecklich“, sagte Michel der französischen Zeitung. „Ich denke viel an die Familie. Es ist schrecklich, ein Kind unter solchen Umständen zu verlieren.“ Wie Le Republicain Lorrain berichtete, habe der Verdächtige unter psychischen Problemen gelitten und soll bis vor wenigen Wochen in einer „Spezialeinrichtung“ untergebracht worden sein.

