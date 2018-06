Französischer Schwimmer bricht zu Durchquerung des Pazifiks auf 

Nächster Stopp San Francisco: Der Franzose Benoît Lecomte hat am Dienstag in Japan sein knapp 9000 Kilometer langes Schwimm-Abenteuer durch den Pazifik angetreten.

Tokio - Im Neoprenanzug und mit Schnorchel und Flossen begab sich der 51-jährige Architekt an einem kleinen Strand in Choshi im Osten Japans ins ruhige Wasser. Auf den ersten hundert Metern wurde er von seinen beiden Kindern begleitet, die dann zum Strand zurückkehrten.

„Meere in Gefahr“

Lecomte will den Pazifik vollständig durchschwimmen. Begleitet wird er von dem Schiff "Discoverer" mit einem achtköpfigen Unterstützerteam, zu dem auch zwei Ärzte gehören. Lecomte will mit seinem Abenteuer auch auf die Verschmutzung des Pazifiks durch Plastikmüll aufmerksam machen. Zusammen mit seinem Team sammelt er Daten für zahlreiche naturwissenschaftliche Institutionen.

65 Kilometer pro Tag

Täglich will er acht Stunden lang schwimmen. Am nächsten Tag lässt sich Lecomte genau an der Stelle wieder aussetzen, an der er am Vortag mit dem Schwimmen aufgehört hat. Auf diese Weise will er die rund 8800 Kilometer durch den Pazifik in sechs bis acht Monaten zurücklegen.

+ Der Franzose Benoît Lecomte will den Pazifik vollständig durchschwimmen. © AFP / MARTIN BUREAU





