Schock ihres Lebens: Frau flieht nach Ekel-Entdeckung aus Wohnung und sucht Hilfe bei Facebook

Bocholt – Mit einer Bitte um Hilfe wandte sich am frühen Dienstag eine junge Bocholterin an ihre Mitmenschen – und versetzte damit viele Nutzer in Aufregung. Sechs Stunden nach der Veröffentlichung zählte der Post schon über 200 Kommentare. Die Frau floh aus ihrer Wohnung, nachdem sie eine erschreckende Entdeckung gemacht hatte.

Ekeliger Fund in Wohnung: Es quiekte

In ihrem Post bei Facebook schrieb sie: "Habe einen riesen Käfer oder Spinne in der Wohnung, so groß wie eine erwachsene Hand und dick und fett." Weiter berichtete die Bocholterin, dass sie nach der Sichtung direkt aus der Wohnung geflohen war. Ihre Katze sei kurz an den "braunen Fleck" gegangen. Aus dem Wohnungsflur hörte die Post-Erstellerin noch ein Quieken – das stammte allerdings nicht von der Katze, sondern von dem Tier.

Die Facebook-Community diskutierte sich derweil warm. Wild wurde gerätselt, um was für ein Tier es sich handeln mochte. Am Ende löste die Bocholterin mit einem Foto auf: Eine kleine, niedliche Fledermaus hatte sich in ihre Wohnung verflogen. Die ganze Geschichte lesen Sie bei msl24.de*.

